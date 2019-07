Renunció el embajador británico en EE.UU. tras cruce con Trump

10/07/2019 - 22:48 Mundo

LONDRES, Inglaterra. El embajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch, presentó ayer su renuncia después del escándalo político provocado por la filtración de cables diplomáticos en los que calificaba al gobierno de Donald Trump de “excepcionalmente disfuncional” e “inepto”.

Darroch decidió presentar la renuncia para poner fin a las conjeturas acerca de su posición al frente de la embajada del Reino Unido en Washington, algo que hacía “imposible” cumplir con su labor, dijo el diplomático en un comunicado.

“Desde la filtración de documentos oficiales de esta embajada se han hecho muchas especulaciones en torno a mi posición y sobre la duración de mi período restante como embajador. Quiero poner fin a esa especulación. La situación actual me está impidiendo desempeñar mi papel como me gustaría hacerlo”, expone Darroch en su carta de dimisión remitida al secretario de Estado de Exteriores, Simon McDonald.

Trump criticó duramente al embajador después de que la prensa británica revelara documentos internos en los que Darroch había afirmado que para comunicarse con él es “necesario presentar argumentos simples”, incluso toscos.

La primera ministra británica, Theresa May, lamentó en el Parlamento que Darroch sintiera la necesidad de dimitir como jefe de la misión del Reino Unido en Washington.

May subrayó que su administración había manifestado el “total apoyo” al embajador y resaltó que un gobierno depende de funcionarios que puedan dar un asesoramiento “completo y franco”, reseñó la agencia de noticias EFE

En los textos filtrados, revelados el domingo por el diario Mail on Sunday, el embajador escribió: “No creemos realmente que esta administración vaya a ser mucho más normal; menos disfuncional, menos impredecible; menos dividida en facciones; menos torpe diplomáticamente e inepta”.

Tras producirse la filtración, Trump anunció que ya no trataría más con Darroch. “No conozco al embajador, pero no es querido ni valorado dentro de Estados Unidos. Ya no trataremos con él”, tuiteó el mandatario el 8 de julio, según recordó el portal Russia Today (RT).