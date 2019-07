Víctor Rodríguez es el cuarto refuerzo “gaucho”

11/07/2019 - 00:22 Deportivo

Con el objetivo de ganar protagonismo en su regreso al Torneo Federal A, la comisión directiva de Güemes, conjuntamente con el cuerpo técnico, trabajan en el armado del plantel para encarar la competencia que tiene previsto iniciar el domingo 1 de septiembre.

En ese sentido, ayer se concreto la incorporación del mediocampista Víctor Rodríguez, quien acordó su vínculo de forma verbal y en las próximas horas arribará a nuestra ciudad para completar el trámite legal.

De concretarse la operación, el “Azulgrana” se aseguraría un futbolista con vasta experiencia en los torneos de ascenso.

Rodríguez, de 25 años, inició su carrera futbolística en Concepción FC en la temporada 2012. En el “Cuervo” fue una de las grandes figuras que logró el ascenso del Federal B al Federal A. En la temporada 2015 pasó a San Martín de Tucumán donde integró el equipo que ascendió a la Superliga. La temporada pasada defendió los colores de Flandria, en el Primera B Metropolitana.

Con ello, el plantel que conduce Pablo Martel lleva incorporando cuatro futbolistas si se tiene en cuenta, que anteriormente confirmaron su arribo Nahuel Rodríguez (defensor, ex Sportivo Belgrano y Mitre), Leandro Wagner (lateral, ex Mitre, San Lorenzo de Alem, Unión Aconquija y San Telmo) y David Romero (delantero, ex Mitre, llegó desde Chaco For Ever).

Estos futbolistas, más el grupo que continúa del proceso anterior, tendrá su primer contacto el próximo lunes cuando se pongan en marcha los primeros trabajos de pretemporada.

El equipo trabajará en las primeras semanas en Santiago y luego, el 5 de agosto, viajará a Córdoba para realizar la concentración y donde también disputará algunos partidos amistosos. l