La venta de paquetes turísticos invernales en Santiago tuvo una caída promedio del 25%

11/07/2019 - 01:10 Economía

Desde el próximo fin de semana, comenzarán a salir los primeros contingentes de turistas santiagueños que adquirieron paquetes hacia distintos destinos nacionales como Carlos Paz, Salta, Mendoza, Iguazú y Bariloche para pasar las vacaciones de invierno, en un contexto económico en el cual desde las agencias señalan que el escenario está “bastante complicado” para la venta, aunque también hay excepciones en el mercado de viajes.

“La demanda se ha empezado a mover un poco. Hay muchas consultas para destinos nacionales como Salta, Carlos Paz, Cataratas y Bariloche”, señaló Miguel Figueroa, de la Cámara de Agencias de Turismo local.

A su vez, distintos operadores locales comentaron que hay una merma en el número de concreciones de ventas de paquetes a destinos nacionales, que ubicaron en un 25% promedio.

En tanto, Figueroa destacó el amplio rango de precios existente.

“Los precios que hay en el mercado muestran diferencias, acorde con la calidad de los servicios que brindan, pero en líneas generales por ejemplo se puede conseguir a Carlos Paz por 3 noches desde poco más de $4.000 hasta los $6.000 por persona. A Cataratas, de $9 mil a $15 mil y a Bariloche por ejemplo desde los $16 mil a los $30 mil, esto último varía según se cuente todos los días con pases para esquiar”, indicó.

Desde otra agencia de viajes, ubicada en Libertad al 700, señalaron que aunque la situación está complicada para vender los paquetes, “hay gente que está decidiendo viajar a última hora”, según informó Carla, operadora de ventas. “No hay mucha demanda, pero sí muchas consultas. Se están decidiendo a última hora. Nosotros tenemos la primera salida a Bariloche el 13 (sábado) y aún nos falta completar el cupo y lo vamos a tener que completar con gente de otro lado”, agregó. Lo mismo sucede en otro destino como Cataratas. A este lugar, el costo es de $8.990 por persona y sube a $13 mil para Bariloche.

“La demanda está con una caída con respecto del año pasado de un 25%. Normalmente se eligen destinos nacionales como Cataratas. También hay tours al exterior. Se está trabajando, pero con esa baja”, indicó Abelardo, propietario de una agencia de turismo ubicada en calle Entre Ríos al 100. Agregó que “también están los tours a Bariloche y lo que se ha hecho es acomodar los tarifarios para que no sean tan altos los costos. Nosotros no hemos acompañado la inflación real, acomodamos mejor los precios para no perder la posibilidad que la gente viaje”, agregó. Por ejemplo, se ofrecen salidas a Bariloche desde el 15, por 5 noches a $14.990. A Cataratas desde $8.990 por 4 noches y a Carlos Paz desde $4.450 por 4 noches. Abelardo señaló que “está un poco más gasolero el turista. A diferencia de otros años, a 5 días antes de salir ya teníamos todo completo el tour a Bariloche. Ahora salimos el 15 y aún tenemos disponibilidad”, finalizó.l