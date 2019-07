Rosales y Sena quieren dar el peso de la categoría

11/07/2019 - 01:26 Deportivo

Hoy será la primera pelea para el santiagueño Sergio “Zurdo” Rosales y el correntino Ramón de la Cruz Sena. Ambos se subirán a la balanza para tratar de dar el peso de la categoría. Será a partir de las 18 en el estadio Coliseo de la ciudad de La Banda donde mañana por la noche se enfrentarán por la revancha a 10 rounds, un combate profesional.

Previamente se desarrollará un festival amateur con protagonistas locales.

La programación incluye a Nahuel Acuña (Gym Corbalán) vs. Mariano Velázquez (Coliseo) 64 kg; Exequiel Paoli (Gym Corbalán) vs. Brian Velázquez (Coliseo) 64 kg; Mariano Vásquez (Gimenez Gym) vs. Pablo Domínguez (Gym 8 de Abril) 57 kg; Lisandro Ruiz (Coliseo) vs. DamiánFalker (Las Termas) 69 kg; Jose Acevedo (Cirujano B. C) vs. Luis Rosales (Gym 8 de Abril) 57 kg; Gabriel Loto (Giménez Gym) vs. Brian Salvador Legresti (Las Termas) 64 kg; Yonnatan Masa (Coliseo) vs. David Toledo (Yugdar Gym) 60 kg; Luján “Chispita” Martínez (Saganías B.C) vs. Fernanda “Cobra” Rios (Salta) 57 kg.l