Con un dibujo, un nene de 9 años reveló que era abusado por su compañero

11/07/2019 - 08:48 Policiales

En nene de 9 años que padece autismo, reveló a través de un dibujo que era abusado sexualmente por su compañero de colegio, quien lo captaba en los recreos y lo sometía dentro de un baño.

Según publicó Crónica, el hecho ocurrió en un colegio especial de La Matanza y salió a la luz hace días cuando el nene se acercó a su mamá y le dijo: "Estoy guardando un secreto". La mujer le preguntó qué ocurría y el pequeño le detalló lo que venía soportando hace tiempo.

"Un compañero del colegio me pone el pito en la cola. Lo hizo muchas veces. Esto pasa en el baño del colegio. Me agarra con fuerza y no me deja salir", expresó la víctima.

Sorprendida y angustiada, la mujer lo llevó al hospital, en donde fue revisado por médicos. Cuando regresaron, el niño volvió a contar su calvario y dijo que se sintió "aliviado" por contarle la verdad "a la doctora y a la policía". Incluso, hizo un dibujo para mostrar cómo era sometido.

La madre del niño hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer de San Justo y dio aviso a las autoridades del colegio, que aún no tomaron medidas al respecto. "Nadie le brindó atención especial psicológica a mi hijo tras lo sucedido. El chico acusado no recibió ninguna sanción y sigue asistiendo al colegio como siempre. En tanto, mi hijo se está perdiendo horas de clases", cerró.