El horror: “Llevo más de 3.000 autopsias y nunca vi algo así”

11/07/2019 - 16:55 Policiales

Diego Román tenía 12 años y su muerte sigue generando conmoción en la localidad de Recreo, a unos 20 kilómetros al norte de Santa Fe. Familiares, vecinos y amigos realizaron una marcha para pedir justicia.

“Tenía múltiples lesiones en toda la zona corporal y eso está totalmente documentado. Hay zonas mutiladas del cuerpo. No tengo registrado de un caso así. Merece toda la investigación científica. Llevo más de tres mil autopsias y nunca vi algo así”, expresó Pascual Pimpinela, jefe del Cuerpo Médico Forense.

El desgarrador testimonio del facultativo se conoció este jueves, cuando la madre del menor fue citada a una reunión con la Fiscalía Regional I-Santa Fe, a cargo de la fiscal Ana Laura Gioria.

El experto informó que el niño podría haber sido asesinado, “de 24 a 26 horas” antes de la autopsia. “Sería la noche del jueves a noche del miércoles. No encontramos lesiones por defensa en la palma de la mano”, agregó.

“Los culpables tienen que pagar lo que hicieron a mi Dieguito. Que el padre pague, es culpable tanto el como la madrastra”, expresó la mujer tras el hallazgo del cadáver de su hijo.

Cabe destacar que hay un conflicto familiar que está siendo investigado por los agentes del orden. Los padres de Diego Román están separados hace cuatro años y hace cinco meses algo se rompió en la relación.

Él se llevó a sus cuatro hijos a vivir con él y su nueva pareja y la mujer lo sufrió. “Él me incomunicó totalmente, siempre me amenazó con que no me acercara. Cada vez que venía a Recreo yo iba a la canchita del barrio, ahí veía a Diego, él se acercaba a mí pero no me hablaba. Tenía miedo de la reacción de su padre que los tenía amenazados”, expresó la mujer.