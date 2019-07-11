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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de julio de 2019

A LAS 14.30 CORTÁ POR LOZANO

- 20:25 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CULTURAS: VOCES DE UN

MUNDO PLURAL

16.30 DOCUMENTALES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

29.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ALTO CONTRASTE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 BÁSQUET FEMENINO: DEF.

DEL SUD VS.CORONEL BORGES

20.30 TICKET AL SHOW

21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)

22.30 SANTIAGO TEATRAL

23.00 PEDALIER

23.30 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.32 VIVIENDO CON MI EX

09.34 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA

MUERTE

12.31 DUELO DE TITANES

14.47 MISS SIMPATÍA

17.00 VIVIENDO CON MI EX

19.04 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA

MUERTE

22.00 MISS SIMPATÍA

TCM

07.20 LOST - T. 3 - EP. 1 - TALE OF TWO CITIES

08.04 LOST - T. 3 - EP. 3 - FURTHER

INSTRUCTIONS

16.14 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

17.59 MUNDO ACUÁTICO

20.23 GODZILLA

23.00 MASACRE EN EL BARRIO JAPONÉS

TNT

06.55 UNA AVENTURA DE NIÑERAS

08.47 SHERLOCK HOLMES

10.59 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE

SOMBRAS

13.18 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

16.14 FURIA DE TITANES 2

17.57 JUMANJI

19.52 SÍGUEME EL ROLLO

22.00 EL CONJURO 2

SPACE

06.06 PLANETA DE TIBURONES

07.33 PUNTO LÍMITE

09.44 EL CHICO DEL MILLÓN DE DÓLARES

11.59 SLAMMA JAMMA

14.01 UN JUEGO VS. EL DESTINO

16.24 LOS FEDERALES

18.48 VENGANZA LETAL

20.35 TRABAJO MORTAL

22.00 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 10 - LA

FRONTERA

23.45 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA

MALDITA

CINECANAL

11.20 RÍO

13.00 COWBOYS Y ALIENS

15.10 SÚPER 8

17.17 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO

CABALLERO

20.07 ARMADOS Y PELIGROSOS

22.00 NADA ES LO QUE PARECE 2

UNIVERSAL

07.25 CHICAGO MED - T. 3 - EP. 6 - LAZOS QUE

UNEN

12.00 LA MUJER DE MIS PESADILLAS

14.10 IT TAKES A KILLER - T. 1 - EP. 10 - EL

ASESINO SEDUCTOR

14.40 DR. HOUSE - T. 6 - EP. 10 - WILSON

15.30 LUCIFER - T. 1 - EP. 10 - PAPI

16.25 MACGYVER - T. 3 - EP. 2 - BRAVO LEAD +

LEALTAD + AMISTAD

17.20 CHICAGO P.D. - T. 5 - EP. 10 - LA

MADRIGUERA DEL CONEJO

19.10 LA LEY Y EL ORDEN. U.V.E. - T. 20 - EP. 10

- VIEJOS QUEJOSOS

20.05 LA LEY Y EL ORDEN. U.V.E. - T. 19 - EP.

10 - PATOLÓGICO

21.00 CHICAGO FIRE - T. 6 - EP. 10 -

SLAMMIGAN

22.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA

EXTINCIÓN


A DÓNDE IR

PARANINFO DE LA UNSE

(AVDA. BELGRANO (S) 1912)

*HOY, A LAS 21, LUCAS CÁCERES

PRESENTA “CORAZÓN DE

VIDALA”, SU SEGUNDO MATERIAL

DISCOGRÁFICO.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

* MAÑANA 13 DE JULIO, A PARTIR

DE LAS 22, CON ROCK LOCAL, JUAN

TERRENAL, ESTONIA Y TEDDY BUR.

* EL 20 DE JULIO, A LAS 22,

PONIENDO PRIMERA, LOS REYES

DE LA NOCHE Y RAMÍREZ CANTINA

(DE CATAMARCA)

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

*SÁBADO 20, “LA PEÑA DE

ABOLENGO”, PRESENTA A HORACIO

BANEGAS Y MUCHOS ARTISTAS

MÁS.

HÉRCULES

(OCCHIUZZI 376)

*HOY, A LAS 21, EL CICLO DE

MÚSICA EN EL AIRE PRESENTA

A FEDE GAMBA Y LUCÍA

SARMIENTO,Y ALE CARABAJAL

CUARTETO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*DOMINGO 14, A LAS 20, LA

COMPAÑÍA CORAL DE LOS

ESTEROS OFRECERÁ EL SHOW

“UNA NOCHE DE PELÍCULA”.

*JUEVES 18, A LAS 20, LUIS LO BO

PONDRÁ EN ESCENA LA COMEDIA

“SUEÑOS DE BARRIO”, Y LA

ENTRADA SERÁ GRATUITA.


CINES

SUNSTAR

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

12/07 - -15:35 hs (Cast) 17:40 hs (Cast)

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

(3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

12,13/ 07 - 19:45 hs (Cast) 22:20 hs

(Subt) 00:55 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

12/07 - -15:10 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)

18:50 hs (Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A

CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

12,13/07 20:40 hs (Cast) 22:45 hs (Subt)

00:50 hs (Subt)

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

(2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

12/07 - -16:35 hs (Cast) 19:20 hs (Cast)

21:45 hs (Subt)

BRING BACCK AVENGERS

(2D)

(+ 13 AÑOS)

12,13,/07 00:20 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACION (ATP)

12/07 - -16:20 hs (Cast) 18:10 hs (Cast)

20:00 hs (Cast)

EL MUÑECO MALDITO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

12,13/07 22:10 hs (Subt) 00:10 hs (Subt)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACION (ATP)

12/07 - -16:15 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)

20:30 hs (Cast) 22:35 hs (Cast) 00:40

hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

EL MUÑECO DIABÓLICO APTA

13 AÑOS C/ R ESTRENO

CASTELLANO 2D 12:00 (A partir del

sábado 13-07).

CASTELLANO 2D 21:20 - 23:30

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 12:10 - 14:30 (A

partir del sábado 13-07)

CASTELLANO 2D 12:10 - 14:30 (A

partir del sábado 13-07)

CASTELLANO 2D 16:00 -18:50

-21:00

CASTELLANO 3D 16:30

CASTELLANO 3D 14:10 (A partir del

sábado 13-07)

ANABELLE 3 APTA 13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 23:20-

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA

ATP

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40

CASTELLANO 3D 18:40

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 11:50 - 14:00 (A

partir del sábado 13-07)

CASTELLANO 2D 16:40 - 18:00

EL REY LEÓN 18-07-2019

CASTELLANO 3D 12:40 - 15:10 -

17:40

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40

BTS: Bring the Soul (subtitulada)

desde el 07 AL 11-08

MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES

18:00HS

SÁBADO 16:00HS

DOMINGO 20:00HS

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