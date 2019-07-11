CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de julio de 2019

-
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
16.00 CULTURAS: VOCES DE UN
MUNDO PLURAL
16.30 DOCUMENTALES
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
29.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ALTO CONTRASTE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CULTURAR TV
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 BÁSQUET FEMENINO: DEF.
DEL SUD VS.CORONEL BORGES
20.30 TICKET AL SHOW
21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)
22.30 SANTIAGO TEATRAL
23.00 PEDALIER
23.30 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.32 VIVIENDO CON MI EX
09.34 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA
MUERTE
12.31 DUELO DE TITANES
14.47 MISS SIMPATÍA
17.00 VIVIENDO CON MI EX
19.04 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA
MUERTE
22.00 MISS SIMPATÍA
TCM
07.20 LOST - T. 3 - EP. 1 - TALE OF TWO CITIES
08.04 LOST - T. 3 - EP. 3 - FURTHER
INSTRUCTIONS
16.14 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO
17.59 MUNDO ACUÁTICO
20.23 GODZILLA
23.00 MASACRE EN EL BARRIO JAPONÉS
TNT
06.55 UNA AVENTURA DE NIÑERAS
08.47 SHERLOCK HOLMES
10.59 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE
SOMBRAS
13.18 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
16.14 FURIA DE TITANES 2
17.57 JUMANJI
19.52 SÍGUEME EL ROLLO
22.00 EL CONJURO 2
SPACE
06.06 PLANETA DE TIBURONES
07.33 PUNTO LÍMITE
09.44 EL CHICO DEL MILLÓN DE DÓLARES
11.59 SLAMMA JAMMA
14.01 UN JUEGO VS. EL DESTINO
16.24 LOS FEDERALES
18.48 VENGANZA LETAL
20.35 TRABAJO MORTAL
22.00 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 10 - LA
FRONTERA
23.45 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA
MALDITA
CINECANAL
11.20 RÍO
13.00 COWBOYS Y ALIENS
15.10 SÚPER 8
17.17 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO
CABALLERO
20.07 ARMADOS Y PELIGROSOS
22.00 NADA ES LO QUE PARECE 2
UNIVERSAL
07.25 CHICAGO MED - T. 3 - EP. 6 - LAZOS QUE
UNEN
12.00 LA MUJER DE MIS PESADILLAS
14.10 IT TAKES A KILLER - T. 1 - EP. 10 - EL
ASESINO SEDUCTOR
14.40 DR. HOUSE - T. 6 - EP. 10 - WILSON
15.30 LUCIFER - T. 1 - EP. 10 - PAPI
16.25 MACGYVER - T. 3 - EP. 2 - BRAVO LEAD +
LEALTAD + AMISTAD
17.20 CHICAGO P.D. - T. 5 - EP. 10 - LA
MADRIGUERA DEL CONEJO
19.10 LA LEY Y EL ORDEN. U.V.E. - T. 20 - EP. 10
- VIEJOS QUEJOSOS
20.05 LA LEY Y EL ORDEN. U.V.E. - T. 19 - EP.
10 - PATOLÓGICO
21.00 CHICAGO FIRE - T. 6 - EP. 10 -
SLAMMIGAN
22.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA
EXTINCIÓN
A DÓNDE IR
PARANINFO DE LA UNSE
(AVDA. BELGRANO (S) 1912)
*HOY, A LAS 21, LUCAS CÁCERES
PRESENTA “CORAZÓN DE
VIDALA”, SU SEGUNDO MATERIAL
DISCOGRÁFICO.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO Nº 2723)
* MAÑANA 13 DE JULIO, A PARTIR
DE LAS 22, CON ROCK LOCAL, JUAN
TERRENAL, ESTONIA Y TEDDY BUR.
* EL 20 DE JULIO, A LAS 22,
PONIENDO PRIMERA, LOS REYES
DE LA NOCHE Y RAMÍREZ CANTINA
(DE CATAMARCA)
CAYOCOCO
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
*SÁBADO 20, “LA PEÑA DE
ABOLENGO”, PRESENTA A HORACIO
BANEGAS Y MUCHOS ARTISTAS
MÁS.
HÉRCULES
(OCCHIUZZI 376)
*HOY, A LAS 21, EL CICLO DE
MÚSICA EN EL AIRE PRESENTA
A FEDE GAMBA Y LUCÍA
SARMIENTO,Y ALE CARABAJAL
CUARTETO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*DOMINGO 14, A LAS 20, LA
COMPAÑÍA CORAL DE LOS
ESTEROS OFRECERÁ EL SHOW
“UNA NOCHE DE PELÍCULA”.
*JUEVES 18, A LAS 20, LUIS LO BO
PONDRÁ EN ESCENA LA COMEDIA
“SUEÑOS DE BARRIO”, Y LA
ENTRADA SERÁ GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
TOY STORY 4 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
12/07 - -15:35 hs (Cast) 17:40 hs (Cast)
SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA
(3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
12,13/ 07 - 19:45 hs (Cast) 22:20 hs
(Subt) 00:55 hs (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
12/07 - -15:10 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)
18:50 hs (Cast)
ANNABELLE 3 : REGRESA A
CASA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
12,13/07 20:40 hs (Cast) 22:45 hs (Subt)
00:50 hs (Subt)
SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA
(2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
12/07 - -16:35 hs (Cast) 19:20 hs (Cast)
21:45 hs (Subt)
BRING BACCK AVENGERS
(2D)
(+ 13 AÑOS)
12,13,/07 00:20 hs (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACION (ATP)
12/07 - -16:20 hs (Cast) 18:10 hs (Cast)
20:00 hs (Cast)
EL MUÑECO MALDITO (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
12,13/07 22:10 hs (Subt) 00:10 hs (Subt)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACION (ATP)
12/07 - -16:15 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)
20:30 hs (Cast) 22:35 hs (Cast) 00:40
hs (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL MUÑECO DIABÓLICO APTA
13 AÑOS C/ R ESTRENO
CASTELLANO 2D 12:00 (A partir del
sábado 13-07).
CASTELLANO 2D 21:20 - 23:30
TOY STORY 4 ATP
CASTELLANO 2D 12:10 - 14:30 (A
partir del sábado 13-07)
CASTELLANO 2D 12:10 - 14:30 (A
partir del sábado 13-07)
CASTELLANO 2D 16:00 -18:50
-21:00
CASTELLANO 3D 16:30
CASTELLANO 3D 14:10 (A partir del
sábado 13-07)
ANABELLE 3 APTA 13 AÑOS C/R
CASTELLANO 2D 23:20-
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA
ATP
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40
CASTELLANO 3D 18:40
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 11:50 - 14:00 (A
partir del sábado 13-07)
CASTELLANO 2D 16:40 - 18:00
EL REY LEÓN 18-07-2019
CASTELLANO 3D 12:40 - 15:10 -
17:40
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40
BTS: Bring the Soul (subtitulada)
desde el 07 AL 11-08
MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES
18:00HS
SÁBADO 16:00HS
DOMINGO 20:00HS