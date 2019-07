Susana vuelve para entretener

11/07/2019 - 20:35 Pura Vida

Si bien Susana Giménez abrirá su ciclo en la pantalla de Telefé el domingo 14 de julio, a las 22, con el sketch “Susana 2019”, en el que hará foco en las elecciones presidenciales, ya adelantó que no quiere a ningún político en su living.

“No voy a entrevistar a políticos en todo el año. Creo que en la televisión hay muchos programas políticos y no me interesa ser uno más. No me interesa y además, no domino la política. Quiero que la gente vea mi programa para divertirse y dejar de pensar en sus problemas cotidianos. Abrimos el nuevo ciclo con un sketch electoral, como Susana Presidenta, pero es super respetuoso. Es un guiño de humor para la gente”.

De esa manera, la diva argentina resumió el espíritu con el que su programa volverá a formar parte de la grilla de la televisión argentina, acompañada en su primer envío por figuras como Ricardo Montaner, Lizy Tagliani, Juan Minujín, Paula Chaves, Soledad Pastorutti, Jorgelina Aruzzi, Marta Minujín, Luis Novaresio, Roberto Funes Ugarte y Patricio Giménez; y con un musical encabezado por Flavio Mendoza, quien creó un cuadro de baile con el tango “Cambalache”, según trascendió.

Como se recordará el año pasado, Susana solo hizo cuatro especiales para Telefé, los que se materializaron en entrevistas a figuras internacionales en su lugar de vida, como Verónica Castro y Maluma. El rating la acompañó de tal manera que este año le ofrecieron redoblar la apuesta, pero ella prefirió quedarse en Buenos Aires y ponerse al frente de su programa de entretenimientos, que en esta edición sumará “Pequeños Gigantes”, un segmento dedicado al talento de los más pequeños que en su debut recibirá a Santiago del Moro como jurado invitado, mientras que los fijos serán Tini Stoessel y Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis.

Aunque aseguró durante una entrevista con la revista Gente que, en lo personal, no tiene de qué quejarse, reconoció que está atenta a las necesidades de la gente, y que sintió que era momento de quedarse en la Argentina para tratar de darle al público un poco de diversión. “El canal también me ofreció ocho viajes para hacer notas importantes en el exterior, pero tengo que reconocer que es muy cansador. Entonces decidí quedarme acá. Además, es un año muy importante para todos los argentinos y necesito estar en mi país. Darle a la gente un poco de alegría...Tratar de dibujarles una sonrisa en la cara porque realmente todo lo que se está viviendo es muy duro”, dijo.

Y agregó: “Yo soy una mujer que se compromete con las necesidades de la gente y veo todo, todo el tiempo. A la gente se la despide de sus trabajos... y encima, tenés que pagar millones de pesos en impuestos, es una locura”, sentenció.

En esta temporada, “Susana Giménez” tendrá un nuevo juego denomindado “No pierdas el dinero”, donde invitados famosos deberán superar desafíos para ganar a la competencia.

También, la conductora recibirá a distintos invitados en el clásico living; la primera será Luisana Lopilato, y presentará distintos musicales, mientras que junto a Roberto Moldavsky protagonizarán los momentos humorísticos del ciclo.

“Pequeños gigantes” será una competencia de talentos entre equipos o escuadrones, cada uno integrado por cuatro niños de entre cinco y 12 años, de los cuales el menor es el capitán, dos más forman la pareja de baile y el miembro restante tiene el rol de cantante.

Los escuadrones se presentan en pruebas semanales de canto, baile y carisma, con el fin de obtener la mejor calificación para su equipo. Los menos afortunados son sentenciados y posteriormente eliminados hasta quedar sólo tres escuadrones que se disputarán el primer lugar de la competencia: además del trofeo, el equipo ganador obtendrá 2 millones de pesos a repartir entre sus cuatro integrantes. El público podrá escoger a sus favoritos a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto.l