Tiempo de playoffs para empezar a definir los candidatos

11/07/2019

El torneo de Honor denominado Gaseosas Secco, que organiza la Liga Bandeña de Ex Futbolistas programó para mañana, los encuentros de la llave de playoffs, tanto para la zona Campeonato, como para Consuelo, en las cuatro categorías que intervienen en este certamen.

Por la zona Campeonato, se programaron los partidos correspondiente a los cuartos de final, mientras que en la Consuelo, se jugarán las semifinales.

La jornada promete partidos interesantes, teniendo en cuenta lo que se pone en juego. La programación completa, para todas las categorías se detallan a continuación,

Categoría 34, en cancha de Coronel Lugones, 15, Coronel Lugones vs. El Cruce FC. En Alto Verde, 15, Alto Verde vs. La Higuera. En Predio El Simbolar, 15, Independencia vs. 25 de Mayo. En Argentinos del Sur, 15, Argentinos del Sur vs. San Juan. En 12 de Oktubre, 15, Argentinos del Norte vs. 12 de Oktubre. En Avenida, Real Avenida vs. Villa Inés.

Categoría 40.

En cancha de Villa Unión II, 16.30, Villa Unión vs. Villa Suaya. En El Chino, 15, Zahuy FC vs. Hual Club. En El Brete, 15, Bandidos FC vs. Central Norte B. En River Plate, 15, Independencia B vs. 12 de Oktubre. En Alto Verde, 16.30, CSyD Soler vs. Alto Verde. En Irma, 15.15, Palermo vs. Irma FC.

Categoría 45.

En cancha de Lugones, 16.30, Coronel Lugones vs. San Juan. En Argentinos del Norte, 16.30, Argentinos del Norte vs. San Isidro. En Hual Club, 16.30, Hual Club vs. Chacarita. En 25 de Mayo, 25 de Mayo vs. Los Lagos. En Besares La Guarida, 16.30, San Javier vs. Platense. En Media Flor, 16.30, Deportivo Alem vs. Besares.

Categoría 50

En cancha de San Andrés, 15, San Andrés vs. Irma FC. En Aristóbulo del Valle, 16.30, Aristóbulo del Valle vs. Quilmes FC. En San Isidro, 16.30, San Isidro vs. Credenciales NOA. En Irma, 16.45, Irma FC B vs. Polirubro DG. En Principiantes Unidos(Prod 2), 16.30, Soler vs. Principiantes Unidos/Diablos Rojos. En San Lorenzo, 16.30, Independiente Media Flor vs. Cable Express.

Categoría 20

En cancha de Río Dulce, 15, Río Dulce C vs. Río Dulce. En Matadero, 15, Matadero FC vs. C. A. Villa Inés. En Villa Suaya, 16.30, Villa Suaya vs. 25 de Mayo. En El Cruce, 15, Avenida City vs. Belgrano. En El Tuscal, 16.30, Quilmes FC vs. El Tuscal. En Alem, 15, Alto Verde vs. Deportivo Alem.l