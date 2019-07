Se pone en marcha el tercer capítulo del torneo Clausura

11/07/2019 - 21:52 Amateur

La Liga Clásicos Barriales del Norte programó para mañana la tercera fecha de su Torneo Clausura 2019, reservado para equipos de las categorías C20 y C30.

Los cotejos se disputarán a partir de las 14, con 30 minutos de tolerancia, y según la siguiente programación:

En Mal Paso: La Banda de Memo vs. Dolche FC (20), Los Amigos de la 18 vs. Juv. del Pasto Colón (20), Don Carlos Roble vs. PSG FC (30), La 203 FC vs. Tarapaya FC (30).

En Polideportivo Borges: Los Pibes de la 18 vs. Bº Colón (20), La Banda de Mario vs. Los Pibes del Fondo (20), El Milan vs. El equipo de Gael (20), Bº Borges vs. 6º Pasaje FC (30).

En Chañar: El equipo de Lalo vs. La 203 Jrs. (20), JF Ibarra vs. Juv. JF Ibarra (20), La Cochetti vs. Chañar (30), Los Calamares FC vs. q + q (30).

En Villa Grimanesa: Cheetería vs. Juv. del Gas (20), Súper Sofi vs. Santa Teresita (20), Cheete FC vs. Borges Unidos (30), Carro Bar Chara vs. Calle 4 FC (30).

En Triángulo Rojo: Triángulo Jrs. vs. Detaling FC (20), Los Peregrinos vs. Almafuerte (20), Triángulo FC vs. La 23 FC (30), Los Pacíficos vs. La Magallanes (20).

En Campeones del 28: Los 3 Amigos Jrs. vs. Pasaje 346 (20), La Gobernador Barraza vs. Estrella Jrs. (20), Bº Cácres vs. Esmendra FC (30), Los 3 Amigos FC vs. Absalón Ibarra (30).

En La Loma: Juv. de LA Loma vs. Los Pibes del Primero (20), Pasaje 421 Jrs. vs. Los Ángeles (20), La Unión del Oeste vs. Rifa Tuni FC (30), Pasaje 421 FC vs. La Medalla Milagrosa (30).

En Morumbí Borges: Los Tenas vs. Los Pibes de la Martín (20), Hns. Juárez vs. Los Amigos FC (20), Calle 13 FC vs. Calle 106 FC (30).

En Estudiantes del Deán: La Banda de Pilli vs. 6º Pasaje (20), Los Pibes de Estuki vs. La Barra (20), Rita Car vs. Avenida FC (30).

En Calle 107: C. Los Amigos Jrs. vs. Juv. de La Banquina (20), Juv. de La Plaza vs. La Barra de Iván (20), C. Los Amigos FC vs. Banfield FC (30).

En Fondo de Borges: Juv. de Borges vs. La 12 FC (20), Peti FC vs. La Bañadera Jrs. (20), El Fondo de Borges vs. Bº Aeropuerto FC (30).

En 6º Pasaje: Villa Borges vs. Los Sosa (20), Amigos del 4º vs. La Fusión (20), 7º Pasaje vs. Mal Paso (30).

En San Lorenzo: Pablo VI vs. Herrería Juan Ramón (20), Los del Pasaje vs. La esquina de Kennedy (20), San Lorenzo vs. Sang. El Toni (20).

En Santa Rosa: Tigres Jrs. vs. La Juntada (20), El Salvador vs. San Martín (20), Santa Rosa vs. El Juanfe (30).

En Suboficiales: La Pueyrredón vs. Real Amigos (20), La Perú vs. Laureles (20), 7º Pasaje vs. Uriarte (20), Est. Del Norte vs. Los Pumas (30).

En Tarapaya: Juv. de Tarapaya vs. La 23 Jrs. (20), El Bajo de Tarapaya Jrs. vs. El 3º Pasaje (20), El Bajo de Tarapaya FC vs. Gas del Estado (30). l