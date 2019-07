El octavo capítulo aparece como una cita destacable del certamen Anual

11/07/2019 - 22:21 Amateur

La dirigencia de la Liga Comercial de Santiago del Estero, hará jugar este domingo un nuevo capítulo del Torneo Anual de Fútbol denominado “Marcelo Ovejero”.

Se trata de la puesta en escena de la primera fase, de la octava fecha que se jugará tanto en la categoría Libre como en la C 35 años, en las canchas Nº1 y Nº2 que posé el predio del mencionado sindicado en el sector de El Zanjón.

El desarrollo del programa prevé la disputa de varios encuentros más que atractivos, por lo que la organización espera un buen espectáculo en sus reductos, como los tienen acostumbrado los diferentes conjuntos.

A continuación se pasa a detallar la programación completa de la fecha por jugarse este domingo.

A las 9.30, Polirubro Castelli vs. Ferretería.Com.Colón (C 35 años); 11, Pritty vs. Despensa Doñita (C 35 años); 12, Namaskar FC vs. Las Malonas FC (Libre); 13, Pritty Fútbol Club vs. Crecer Construcciones (Libre); 14, Subnaf FC vs. San José FC (Libre); 15, Kiosco Máximo vs. OBV Garbarino (C 35); 16, El Rejunte vs. Termas Unidos. Com (Libre).

EN cancha Nº2: 9.30, Las Malvinas Sur vs. Línea Blanca SRL. (C 35 años); 11, Súper Vea vs. OºGlobo Megacotillón; 12, Óptica Molinari vs. Neumáticos del Valle (C 35); 13, OºGlobo Seniors vs. Escribanía Karán (C 35); 14, Tarsil FC vs. Despensa La Parada (Libre); 15, Power Informática vs Línea Blanca SRL (Libre). 16, El Príncipe SRL vs. Ferretería .Com.Colón FC (Libre).

Resultados

En tanto que la fecha pasada se desarrolló con total éxito, en donde hubo lindos encuentros correspondiente al séptimo capítulo, el cual dejó los siguientes resultados en la categoría Libre: Power Informática 5, Crecer Construcciones 1; Despensa La Parada 1, Pritty FC 2; Las Malonas FC 2, Tarsil FC 1; Ferretería.Com.Colón FC 2, Subnaf FC 0; San José 1, Namaskar FC 2; Termas Unidos 2, El Príncipe SRL 4; Línea Blanca 4, El Rejunte FC Colón 0.

En la categoría C 35 años: Despensa Doñita 1, Neumáticos del Valle 4; OºGlobo Megacotillón 2, Óptica Molinari 2; Escribanía Karán 0, Súper Vea 4; OBV Garbarino 2, OºGlobo Seniors 0; Ferretería.Com.Colón 3, Kiosco Máxima 0; Línea Blanca SRL 1, Polirubro Castelli 0; Pritty 2, Las Malvinas 0.l