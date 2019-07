El Torneo Anual 2019 pone tercera, en una jornada con varios cotejos sobresalientes

11/07/2019 - 22:21 Amateur

El Torneo Anual que lleva la denominación de ‘Reynerio Edvino Castillo’, que hace disputar la Liga Leafase 2019, jugará mañana su tercera fecha, con varios duelos sobresalientes en las dos categorías.

En las canchas con dos partidos, la actividad comenzará a las 14.30 y en las canchas con tres, a las 14.

En este sentido, la cartelera para la jornada sabatina es la que se detalla a continuación:

En cancha Ingenieros, Ingenieros vs. Viejos Amigos (55). En Obras Sanitarias, Jorge Newbery vs. Anestesia (50) y Obras Sanitarias vs. Dr. Obrero (55).

En Sivipse, Sivipse vs. Yanda (50) y Sivipse vs. El Norte (S).

En cancha El Tata, Electricidad Cortez vs. Yupanqui y Contadores vs. Telefónicos (55).

En Bioquímicos, Bioquímicos vs. Galácticos (S) y Bioquímicos vs. Alberdi (50).

En Copse, Copse vs. Quirófano (55).

En cancha UPCN Nº2, Sp. Servicios vs. Hormiga Paz (S) y La Bomba vs. Mago Repuesto (55).

En Uta, Uta FC vs. San Ramón (S).

En Estudiantes Los Pereyra, Amigos del Beltrán vs. FM Láser (50).

En cancha Gremio Judicial, Gremio Judicial vs. PVC Banda (50).

En cancha Rubia Moreno, Puerto Nuevo vs. Estrella Roja (S) e Ingenieros vs. Profe Piratas (50).

Pendiente: Mokka Eventos vs. Bioquímicos (45). l