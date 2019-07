“Te voy a matar, no salgas a la vereda, te voy a prender fuego”

12/07/2019 - 00:29 Policiales

Una joven comerciante bandeña se presentó en la Comisaría Seccional 12 y denunció a su vecina, con quien tiene diferencias de vieja data, porque la amenazó de muerte, mientras ella se encontraba en su casa del Bº Ampliación Parque Industrial.

La policía informó que el grave hecho se registró pasadas las 17, cuando ella -de nombre Paula- se encontraba sentada en la vereda de su casa, en compañía de su vecina.

La jóvenes mantenían una amena conversación cuando de forma imprevista la acusada -V.I.- se acercó hasta donde ellas estaban y comenzó a insultarla con palabras irreproducibles. Para evitar más inconvenientes Paula entró a su vivienda, y su amiga se retiró del lugar.

Lejos de cesar con los actos de violencia, según consta en la denuncia, la acusada ingresó hasta la puerta de la casa de la damnificada y continuó gritando: “Te voy a matar, no salgas a la vereda porque te voy a prender fuego, pu...”. No conforme con ello, la acusada dio golpes de puño en el vidrio del comercio de Paula, provocando no solo su rotura sino también un corte en su mano derecha.

En ese momento llegó el marido de la acusada, quien logró calmarla y llevarla hasta su inmueble. l