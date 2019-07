El “Ruso” Rodríguez vino a buscar continuidad y rodaje

12/07/2019 - 00:50 Deportivo

Diego Rodríguez es uno de los refuerzos con más “chapa” de Central Córdoba, pero no por eso hace diferencia con los más chicos. El arquero se integró rápido al grupo y disfruta de eso.

“Estoy agradecido sobre todo por como me recibieron, es un grupo sano, muy humilde, y eso a uno lo hace sentir cómodo desde el primer día. Por eso, cuando recién llevaba tres días con el grupo, ya podía estar bromeando de buena manera con todos”, contó en diálogo con EL LIBERAL.

El golero remarcó la importancia de los amistosos que afrontará desde mañana el Ferro, en Córdoba: “Es fundamental para todo grupo y equipo jugar estos amistosos, empezar a agarrar ritmo de competencia. Más allá de que no sea por los puntos, siempre parar un equipo en la cancha y enfrentar a un rival es algo completamente distinto a hacer fútbol entre nosotros, entonces creo que va a ser una linda medida para ver dónde estamos parados”.

Rodríguez tiene una opinión formada sobre la Superliga. “No sé si es la más competitiva del mundo, pero cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hoy por ahí nos veríamos lejos de los equipos más grandes del país, pero en la cancha somos once contra once y vamos a tener la mentalidad de ir a ganarlo. Creo que por eso se han dado los resultados que se dieron en los últimos tiempos, equipos chicos ir ganándole a equipos grandes en su cancha, y creo que esa igualdad hace que sea una de las ligas más competitivas”, explicó.

Al ser consultado si le costará la adaptación a Central, respondió: “Si te lo digo hoy te estaría mintiendo, pero ojalá que nos dure poco el tiempo de adaptación, que lo más pronto posible entremos en ese ritmo de la Superliga que te lleva a un fútbol muy dinámico, un fútbol quizás no de tanto roce como el del Nacional B pero sí más dinámico y con un poco menos de espacios”.

En cuanto al objetivo personal, el arquero lo tiene claro.

“Tomé la decisión de volver al país y en Defensa no se me dio la continuidad que quizás sabía que no iba a tener en los primeros seis meses. Pero vine acá en busca de eso, de la continuidad y el rodaje, pero por sobre todo, de venir a sumar un proyecto que, desde que me llamaron, me sedujo”, señaló.

Por último, se refirió a Santiago. “La gente tiene una calidez humana que es increíble. Yo también soy del interior (Mar del Plata) y se vive muy similar. Es completamente distinto a Buenos Aires, uno se siente a gusto, salgo a la calle y la gente me trata con cariño, agradeciéndome ya solamente por haber venido. Ojalá podamos hacer una buena campaña para retribuirle a esa gente el cariño que me está brindando”, culminó en nuevo arquero ferroviario.l