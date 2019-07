Sergio Rosales quiere celebrar ante su gente en el estadio Coliseo de La Banda

12/07/2019 - 01:01 Deportivo

El santiagueño Sergio “Zurdo” Rosales y el correntino Ramón de la Cruz Sena pasaron ayer la primera exigencia, la balanza, en donde ambos acusaron 62.800, para animar hoy cerca de la medianoche en el estadio Coliseo de la ciudad de La Banda el combate central en la categoría Ligero.

Este pleito profesional será el excluyente de la jornada de boxeo, que será también revancha y a 10 rounds.

La velada que se denomina “Prueba de Fuego”, se presagia como muy interesante porque además de la cita central tendrá otros desafíos en el campo amateur que invitan a sumarse a la velada.

Mientras en el pesaje el retador, Sena indicó que está listo para el nocaut, el santiagueño Rosales comentó que confía en que saldrá victorioso. De conseguir un triunfo, a Rosales se le pueden abrir varias puertas en el exterior, y una de ellas podría ser que pueda pelear en México. Lo cierto es que la velada, concitará la atención de la afición de boxeo santiagueño, por lo que se espera una nutrida asistencia al estadio Coliseo de La Banda.

Previamente se desarrollará un festival amateur con protagonistas locales.

Programa

La programación incluye a Nahuel Acuña (Gym Corbalán) vs. Mariano Velázquez (Coliseo) 64 kg; Exequiel Paoli (Gym Corbalán) vs. Brian Velázquez (Coliseo) 64 kg; Mariano Vásquez (Gimenez Gym) vs. Pablo Domínguez (Gym 8 de Abril) 57 kg; Lisandro Ruiz (Coliseo) vs. Damián Falker (Las Termas) 69 kg. José Acevedo (Cirujano B. vs. Luis Rosales (Gym 8 de Abril) 57 kg; Gabriel Loto (Giménez Gym) vs. Brian Salvador Legresti (Las Ter mas) 64 kg; Yonnatan Masa (Coliseo) vs. David Toledo (Yugdar Gym) 60 kg; Luján “Chispita” Martínez (Saganías B.C) vs. Fernanda “Cobra” Ríos (Salta) 57 kg.l