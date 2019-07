"Tortuga" Deck disfruta de sus vacaciones en Colonia Dora

12/07/2019 - 18:37 Deportivo

Luego de salir campeón con Real Madrid, el joven deportista dorense disfruta de sus vacaciones en su ciudad natal. Compartiendo con su familia y amigos, "Tortu" pasa sus vacaciones en Colonia Dora entre asados y otras actividades.

En diálogo con EL LIBERAL, expresó: "vivo un momento especial en mi vida. Estar en el club más grande del mundo fue siempre mi sueño y más aún con este presente. Campazzo es como el hermano mayor; me aconseja mucho y todas sus palabras me sirvieron mucho para adaptarme rápidamente al nivel de los otros compañeros. Ahora la llegada de Nicolás, también me servirá para afianzarme", manifestó.

"Estar en Colonia Dora estos días, me sirve para tomarme el descanso que necesitaba para poder encarar con más ganas los entrenamientos con la selección argentina para el mundial de China, pensando en toda la temporada que se viene con mi club", agregó.

En su visita al club Mitre, donde realizan las prácticas los niños de la escuela de basquet de Colonia Dora, conversó con los padres y posó con los deportistas. "Ver a los niños que se interesen por el básquet, me llena de orgullo; sólo les pido a los padres que los acompañen ya que es muy importante la práctica deportiva", dijo al respecto. También tuvo tiempo para posar con las chicas de zumba.

"Saludo a toda la familia, amigos, y a todos aquellos que mediante mensajes y que por las redes sociales, me hacen llegar el apoyo a mi carrera", dijo finalmente.