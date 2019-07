CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de julio de 2019

12/07/2019 - 20:39 Cartelera

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.30 CINE. LOS SIMPSONS, LA

PELÍCULA

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

17.15 CLUB 57

18.00 CINE. GIBBY

19.30 EL PARTIDO

QUE ENAMORA

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH. PODEMOS HABLAR

00.30 EL ARQUI





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE

TV PÚBLICA

13.00 MIRADAS NUESTRAS

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 COPA AMÉRICA 2019

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

20.00 LA NOCHE DE LA COPA

20.50 PREMIOS MARTIN FIERRO

FEDERAL

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

22.00 CINE ARGENTINO





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

21.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 OQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 RECORDANDO

21.30 RODANDO FOOD TRUCKS

22.00 TICKET AL SHOW

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS 2ª EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO

POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

12.13 TROPA DE ÉLITE

02.33 MUSEUM

05.09 HASTA EL CUELLO

06.45 ACADEMIA DE VAMPIROS

08.39 EL DIARIO DE UNA PRINCESA

10.48 LA MÚSICA NUNCA PARÓ

12.47 ACADEMIA DE VAMPIROS

14.41 EL DIARIO DE UNA PRINCESA

16.50 MATRIX. LA BATALLA POR EL

FUTURO COMIENZA

07.27 MATRIX RECARGADO.

RECARGA ANTES QUE LA REVOLUCIÓN

COMIENCE

22.00 MATRIX REVOLUCIONES

TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.15 UNA AVENTURA DE NIÑERAS

08.08 JONAH HEX

09.31 TOMORROWLAND. EL MUNDO

DEL MAÑANA

11.47 JUMANJI

13.39 EL MAESTRO LUCHADOR

15.37 SÍGUEME EL ROLLO

17.49 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

20.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS

MARAVILLAS

22.00 BATMAN VS. SÚPERMAN. EL

AMANECER DE LA JUSTICIA

00.51 SHANGHAI KID

02.46 TERRITORIO GRIZZLY

04.14 SI FUERAS YO

TCM

07.00 LOST

07.51 LOST

08.35 LOST

09.21 LOST

10.05 LOST

10.50 LOST

11.34 LOST

12.19 LOST

13.03 LOST

13.49 LOST

14.33 LOST

15.17 LOST

16.01 MUNDO ACUÁTICO

18.19 GODZILLA

20.54 EL HOMBRE SIN SOMBRA

23.00 EL GUARDAESPALDAS

01.26 MUJER SOLTERA, BUSCA

03.22 EL COLECCIONISTA DE HUESOS

SPACE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.42 ATRACO EN 7 MINUTOS

08.02 SLAMMA JAMMA

10.05 SPACE JAM, EL JUEGO DEL

SIGLO

11.38 UN JUEGO VS. EL DESTINO

14.00 TRABAJO MORTAL

15.18 MOMENTO CRÍTICO

17.51EL SEXTO DÍA

20.13 EL PROTECTOR

22.18 LA MATANZA DE TEXAS. EL

COMIENZO

00.00 REY VARGAS VS. TOMOKI

KAMEDA

01.59 MONZÓN

02.52 LOS NIÑOS DEL MAÍZ. LA

GÉNESIS

04.13 CUERPOS ARREBATADOS

05.42 ESPÍRITU OSCURO





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* MAÑANA, A LAS 20, LA

COMPAÑÍA CORAL DE LOS

ESTEROS OFRECERÁ EL SHOW

MUSICAL “UNA NOCHE DE

PELÍCULA”.

*JUEVES 18, A LAS 20, LUIS LOBO

PONDRÁ EN ESCENA “SUEÑOS

DE BARRIO”, Y LA ENTRADA

SERÁ GRATUITA.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

* HOY, A PARTIR DE LAS 22, CON

ROCK LOCAL, JUAN TERRENAL,

ESTONIA Y TEDDY BUR.

* EL 20 DE JULIO, A LAS 22,

PONIENDO PRIMERA, LOS

REYES DE LA NOCHE Y RAMÍREZ

CANTINA (DE CATAMARCA)

* EL 12 DE AGOSTO, EXILIADO,

VULGAR Y SAJRAS.

* EL 21 DE SEPTIEMBRE,

GAUCHOS DE ACERO, VULGAR Y

SAJRAS.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

*SÁBADO 20, “LA PEÑA DE

ABOLENGO”, PRESENTA A

HORACIO BANEGAS, MARCELO

GÓMEZ, CAMALEÓNICAS,

BANDA CRIOLLA, DELEGACIÓN

LA RONDA LEGÜERA, MUSICXS

Y VIAJERXS, HERMANOS

SAAVEDRA, RETUMBO

ARGENTINO Y WARMIS SOL.





CINES

SUNSTAR

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/07 - 15:35 (Cast) 17:40 (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE

CASA (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

13/ 07 - 19:45 (Cast) 22:20 (Subt)

00:55 (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/07 - -15:10 (Cast) 17:00 (Cast)

18:50 (Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A

CASA (2D) TERROR (+ 13 AÑOS)

13/07 20:40 (Cast) 22:45 (Subt)

00:50 (Subt)

SPIDERMAN: LEJOS DE

CASA (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

13/07 - -16:35 (Cast) 19:20 (Cast)

21:45 (Subt)

BRING BACCK AVENGERS

(2D) (+ 13 AÑOS)

13/07 00:20 (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/07 -16:20 (Cast) 18:10 (Cast)

20:00 (Cast)

EL MUÑECO MALDITO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

13/07 22:10 (Subt) 00:10 (Subt)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/07 - 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

20:30 (Cast) 22:35 (Cast) 00:40

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

EL MUÑECO DIABÓLICO

APTA 13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 12:00

CASTELLANO 2D 21:20 - 23:30

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 12:10 - 14:30

CASTELLANO 2D 12:10 - 14:30 (A

PARTIR DE HOY) CASTELLANO 2D

16:00 -18:50 -21:00

CASTELLANO 3D 16:30

CASTELLANO 3D 14:10

ANABELLE 3 APTA 13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 23:20-

SPIDERMAN: LEJOS DE

CASA ATP

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40

CASTELLANO 3D 18:40

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 11:50 - 14:00

CASTELLANO 2D 16:40 - 18:00