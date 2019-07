FÚNEBRES | 13 de julio de 2019

12/07/2019 - 23:13 Funebres

Luis Alberto Tevez

César Daniel Tevez (la Banda)

Víctor Manuel Sánchez

Alejandra Enriqueta Cejas (Pozo Hondo)

Julio Humberto Urquiza

Patrocinia del Carmen Medina (Loreto)

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Sus familiares Navarro Alegre participan con dolor su fallecimiento, acompañando a su hermana, sobrinos y demás familiares en la oración por su descanso en paz.

AREAL, NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Tita Elías participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Mimí, entrañable amiga de mi hermano Negro Elías (fallecido el 25/12/72), acompaña a sus hijos y nietos ante tan irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

AREAL, NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Luis Villamil Nazario, su esposa María Amelia Zuaín y sus hijos Daniela y Gonzalo acompaña a su amigo Ricardo en este momento de tanto dolor.

AREAL, NOEMÍ (Mimi) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Hermana querida, siempre en mi corazón. Graciela, tu ahijado José, Nicolás, Ale y Alfonsina.

AREAL, NOEMÍ (Mimi) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Coco Leveaut y Pelusa Díaz López participan de su partida a la casa del Padre y acompañan a sus hijos en éste doloroso momento. Mimí, descansa en paz.

BRACAMONTE, PATRICIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Sus hijos Domingo, Juan Perico, Maria, Javier, Julio, hijos pol nietos y bisnietos y demás fliares. partic. su fallec. y sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Robles a las 11 hs. casa de duelo c.2 Nº 222 Bº R. Carillo Ser. Caruso Cia de Seguros.Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JUÁREZ, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Sus hijos Luis, Graciela, Marta, hijo pol. nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. y sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad, a las 9 hs.casa de duelo s.v. Pedro L. Gällo.330 Ser. Caruso Cia de Seguros.Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LOBO, OSCAR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. La comunidad educativa del colegio del Paul Groussac participa con dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Beatriz Lobo y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, PATROCINIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Su hijo Pedro, sus nietos y sobrinos h. políticos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Nueva,Francia el cortejo partirá de sala Municipal Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Los socios y comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra compañera y socia Beatriz Zeballos. Se ruega oraciones en su memoria.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Dr. Julio David Alegre y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la querida amiga Bety Piña. Ruegan una oración en su memoria.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Nacha Piazza de Montoto y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la querida Bety, acompañando a la familia en tan difícil momento. Ruegan cristiana resignación.

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Su hija Teresa Marisa Suárez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Felisa Anabel Moyano de Arce, sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analía, Ana María y Sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Cecilia, sus hijos y su hermana Graciela en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Su esposa Charo Suárez, sus hijas María Inés, Cristina y Patricia, hijos Pol Diego, Hugo y Claudio y su nieta Pia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CÍA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. Su hermana Olga, tu cuñado Carlos Boucar, sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Sus sobrinos Roxana y David Matar Boucar, tus sobrinas nietas Felicitas y Trinidad, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". La mesa directiva de la Asociación Santiagueña de Voleibol y sus clubes afilados participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra. secretaria María Inés Sánchez y familia. Eleva oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. "Que el Señor lo tenga a su lado". Ateneo Voleibol Club y su comisión directiva participa con dolor su fallecimiento y acompaña en el pesar a la Prof. María Inés Sánchez y demás familiares ante la irreparable pérdida de su papá. Eleva oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Julio y Yoli Zurita, Pablo, Leonardo, Cecilia y Patricia y familia, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposa e hijas. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Josefa Trejo, Julio Zurita y Mercedes Zurita y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan con dolor a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. El Dpto. de Educación Física de la Esc. de Comercio Prof. Antenor Ferreyra, participan con dolor el fallecimiento del padre de la Prof. María Inés Sánchez. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. A ti Señor levanto mi alma, Dios mío en ti confío. Toto Moreno y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Coco y acompañan a Clara y flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pasto me hará descansar. Peralta Jorge y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Clarita e hijas en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. La comunidad educativa del Bachillerato Nº 1 Perito Moreno, Acompañan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de nuestra querida compañera Maryné. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Miryam Moreno, María de los Ángeles Córdoba y Gerardo Loto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Rogamos tu descanso eterno, acompañamos a Cristina y Patricia. Tus amigas; Fernanda Torres Suasnávar, Natalia Molina y Ailin Deroy. Ruegan por la paz de su alma.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Caminante no hagas ruido, que nuestro amigo Coco se ha dormido en los brazos del Señor. Armando Curi, Ana Abdala y sus hijos Sebastián, Gabriela y Lucrecia, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Ariel Ruiz y familia participa con inmenso dolor el fallecimiento del papá de su amiga y compañera Maryné. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Amigas del café de su esposa Elsa: Zuni, Pochi, Olga, Ana y Lilian participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Su amigo Ñato Savy, Marcela y Adriana, Andres y familia, Teresita y familia., Ariel y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Todo el dolor que sentimos por tu inesperada partida al Reino Celestial, se tranforma en consuelo cuando recordamos los hermosos momentos compartidos esos " Viajes " Maravillosos quedarán en nuestras mentes y corazón. Roberto y Argelia Cerutti y flia., despiden al amigo con tristeza. Ruegan por su descanso en paz.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Sus ex vecinos y amigos de la infancia: Betty Paz, Luisa de Rojas, Tito Lettari, Patricia Lettari de García, Félix Bilotti, Luisa Bilotti, Pablo Miranda, Chicha y Ester Martín de Díaz, Néstor Migueles, Lala Pérez, Aida de Pavón, Alejandro Constantinidis, Rita Ciucci y sus respectivas familias acompañan a sus seres queridos en tan inesperada partida. Ruegan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. El consultorio de Traumatologia y Rehabilitación participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Patricia y ruegan una oración en su querida memoria

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Nicolás Navarro Martínez y familia, Liliana y Mario Navarro; Rina, Ernesto acompañan a la profesora Olga por la partida de su hermano Víctor y a toda su familia en estos dolorosos momentos.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Enrique Bonacina, su esposa Blanca Castiglione y sus hijos Constanza, Pablo y Martin con sus respectivas familias participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de Cristina y Patricia Sanchez y ruegan oraciones en su querida memoria

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Agustín Bonacina, su esposa Evangelina Acevedo con su respectiva familia participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de Cristina y Patricia Sanchez y ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Cardinal SRL y personal participa con profundo dolor del fallecimiento del papá de su compañera Cristina y Ruegan una oración en su querida memoria

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Personal de Bunker Publicidad acompañan con profundo dolor el fallecimiento del papa de su compañera Cristina. Rogamos una oración en su querida memoria.

TÉVEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Su esposa Segunda Cancinos, sus hijos Luis, Oscar, Lucrecia Tevez, su hija política Rita, sus nietos Noel, Pablo, Nahir, Daniela, Maximiliano, Fabrizio, Patricio, Jeinsen, su hermana Kiikue y sus sobrinos Inés, Cristian, Gabriela Maldonado, Inés Tevez; Cholo Ramírez participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Flores.

URQUIZA, JULIO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 11/7/19|. Su esposa Rosalía Vera, sus hijos Ali, Nena, Laura y Marili, hijos políticos, Malvina, Horacio, Cristian y Miguel, nietos, Sergio, Brayn, Matías, Gonzalo, Ariana, Liz, Tania, Loa, Tomás y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

ABRAHAM CAFURE, FEYEZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/09|. Hace 10 años que estás ausente, intercede ante Dios nuestro Señor alivie este dolor, esta tristeza de mi alma. Tu desconsolada hermana ruega a María Santísima y todos los santos merezcas alcanzar los gozos de la eterna felicidad. En la iglesia Sagrado Corazón de Jesús a las 20.30 hs. Se oficiará la misa en su querida memoria.

ESPINILLO, DELINDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Sus hijos Amelia y Aníbal Espinillo, su hija política Mabel Álvarez, sus nietos Hernán, Claudio y Marcelo, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Nuestro Señor de Mailín, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

LÓPEZ, MARIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/19|. Dice la canción: "Cuando un amigo se va, queda un espació vacío.... " y qué grande es el espacio que dejaste querido Marito!!! Fuiste un ser especial, muy generoso, alegre, respetuoso, "una persona de oro" como dice tu sobrino en uno de los tantos saludos que recibiste. En cada uno de tus gestos o acciones dejabas entrever tus virtudes. A los 9 días de tu desaparición física, te recordamos con el corazón estrujado por el dolor que nos causó tu partida. Así lo sentimos tus compañeros de la Promoción 1968 de la Escuela Normal "Manuel Belgrano": Anita, Kela, Piri, Nora, Judith y Hugo, Norma y Victorio, Maty y Vicente, Gachi Cerutti, Graciela y Fredi, Marta, Irma y Roberto, Lucía, Fernando y Graciela, Mafi y Roque, Celia, Coco y Alicia, Pepe, Graciela y Carlos, Sara y Miguel, Iris y Corrado, María de los Ángeles y Ricardo, Pipi y Marta, Negrita, Gringo, Alicia y María Angélica. Rogamos que tu alma descanse en paz y que Dios les dé la fortaleza necesaria a tu esposa Jorgelina, a tus hijos y a tus adoradas nietas. Invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en Catedral Basílica para recordar a nuestro compañero al cumplirse 9 días de su partida al Reino de los Cielos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PÉREZ DE IBÁÑEZ, MARGARITA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/16|. Querida esposa, madre, abuela. Ganaste victoriosa la batalla de la vida, pero ahora me encuentro aquí llorando por tu partida, se que estas en un lugar mejor y pase lo que pase tu no desaparecerás de mi corazón. Más intenso que el calor del sol será el momento de nuestro encuentro. Recuerdo tus caricias y siento que nunca te has ido. Estés donde estés, recuerda que no me olvido de ti, fue muy fácil quererte pero será imposible olvidarte. Su familia invitan a la misa el día Domingo a las 10 hs en la capilla María Reina Inmaculada, con motivo de cumplirse 3 años de su partida a la Casa del Señor.

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. En el recuerdo de su prima hermana Anahí Latorre Achaval y acompañando a su familia, especialmente a su hermana Pilita.

BARRIONUEVO DE RASCHI, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Los periodistas de la Redacción del diario EL LIBERAL participan del fallecimiento de la madre de la subsecretaria de Comunicación de la Municipalidad de La Banda, Lic. Fernanda Raschi, y ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia. Sus restos son velados en Sáenz Peña casi Pedro León Gallo, de la ciudad de La Banda.

GARCÍA, DURVAL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Yolanda de Arias, sus hijas Miryan y Monica y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan el señor que su alma descanse en paz

GARCÍA, DURVAL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Héctor Raúl, su esposa, Amelia Reynoso de Barron y sus hijos Eugenia, Jorgelina, Amelia, Raúl , Ramiro y Rodrigo y sus respectivas familias acompañan en el dolor a sus familiares. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

JAIMEZ, FLORENCIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Sus compadres Orlando y Olga y flia. Participa con profundo dolor su fallecimiento pidiendo a Dios por el eterno descanso de su alma y resignacion a su familia

JIMÉNEZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Héctor Raúl Barrón, su esposa, Amelia Reynoso de Barrón y sus hijos Eugenia, Jorgelina Amelia, Raúl, Ramiro y Rodrigo y sus respectivas familias acompañan en el dolor a sus famililiares. Ruegan oraciones por su eterno descanso

JIMÉNEZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y sus respectivas flias., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Yolanda Gabarini de Arias, sus hijas Mónica y Miryan y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento acompañamos a su esposo e hijos y flia en este triste momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

JIMÉNEZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Carmen Navarro Vda. de Panzerini, sus hijos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

QUINTERO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. Su esposa Teresa Leiva, sus hijas Mabel, Fabiana, Adriana, Eleonor, y Noelia, hijos pol. nietos bisnietos y demás fliares. partic. su fallec. sus restos serán inhumados 15 hs. cementerio La Misericordia. casa de duelo Vte. Lopez 459 L. Bda.Servr. Caruso Cia de Seguros.Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TÉVEZ, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Su esposa: Cecilia, sus hijos: Giovani, Keila y Guillermina, su madre: Delfina, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy en el cement. de Los Romanos. C. de duelo: Salta Prolon. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TÉVEZ, MARTA ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. Su hermana María Tevez de Navarro y sus sobrinos: Marta Navarro, Teresita y Oscar Navarro, y su prima Keila, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARIAS, ROGELIA JESÚS (q.e.p.d.) Falleció en Loma Hermosa, San Martín, Buenos Aires el 4/7/19|. Hace 9 días que partiste al encuentro del Señor. Cuanto dolor, cuanta tristeza invade mi corazón. Que descanses en paz, hermana querida. Tu partida me duele mucho, mi tristeza llega hasta las lágrimas. Descansa en paz. Tu desconsolado hermano Hugo Marino Arias, tu cuñada Elva Rodríguez, tus sobrinos Ivana, Bruno y Bettina Arias, tus sobrinos políticos Carlos Parrado, Lorena Iñiguez y Leonardo Zanotti, tus sobrinos nietos Gaby Parrado, Franco y Matías Arias y Renata Zanotti, invitan a familiares y amigos a la misa a realizarse hoy 13 julio a las 20 hs. al cumplirse 9 días de su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, RAÚL FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su esposa Cira Luz Ibáñez y demas familiares haran oficiar una misa el sabado 13 a las 20:00 hs en la Parroquia Santiago Apostol.

MONTENEGRO, SILVIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/01/19|. Su esposo Hugo y su hijo Erik Romano su nuera Sol, nieta Olivia. Su Misa se oficiara el dia sabado 13 al cumplirse 6 meses de su fallecimiento en la Iglecia Santago Apostol a las 20:30 hs.

SANTÍN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Tu partida dejo un gran dolor y también el mejor de los recuerdos. Dios te cuide y de la paz eterna. Tu esposo Rubén, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos, invitan a la misa al cumplirse 1 mes de tu viaje celestial, en la Parroquia Santiago Apóstol hoy 13/07/19 a las 20 hs.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Hace un mes que mi primito querido está con Dios y sus amados padres. Compartí la alegría de su nacimiento y no queria vivir el tremendo dolor de su partida y su ausencia. Aurora Ramos.

CASTILLO, ÁNGEL BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. La escuela técnica Nº 10 "María Santísima" acompaña en este difícil momento a la directora de la escuela Nº 12 "Benjamín Lavaisse", Sra. Ema de Castillo por el fallecimiento de su esposo. Se ruegan oraciones por su descanso eterno.

CASTILLO, ÁNGEL BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. La comunidad educativa de la escuela Nº 99 Lorenzo Goncebat de Taco Pujio, Dpto. Robles participa con dolor del fallecimiento y acompaña a su esposa Ema Lugones directora de la escuela Nº 12 de Villa Robles y demás familia. Elevan una oración por su memoria y por la resignación de su familia.

CASTILLO, ÁNGEL BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. "Señor recíbelo en tus brazos, dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Julia Silveria Ávila y sus hijos Celia, Sofía y Tomas participan con profundo dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y por la resignación de su familia.

CASTILLO, ÁNGEL BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. " El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Personal directivo, docentes y de maestranza de la escuela Nº 12 Benjamín Lavaisse y del jardín de infantes " Minino Nº 272" de la localidad de Villa Robles participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Sra. Directora Ema Lugones de Castillo. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. De Villa Robles.

CASTILLO, ÁNGEL BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. El supervisor escolar Lic. Rubén Salazar, participa del fallecimiento del esposo de la directora Emma Lugones, de la Escuela Nº 12 Villa Robles. Ruega una oración en su memoria.

CEJAS, ALEJANDRA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Sus hermanos Teresa, Juan Carlos, Marta y Rosa, sus sobrinos Cristina Banegas, Ramona Farías, Roxana y Carlos Medina participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 15 en el cementerio de Pozo Hondo. CARUSO CÍA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LIZARDO DE CRUZ, PAULA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Su esposo Carlos Alberto Cruz, sus hijos David, Carolina, Devora, h. políticos nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MEDINA, PATROCINIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Su hijo Pedro, sus nietos y sobrinos h. politicos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Nueva Francia el cortejo partira de sala municipal Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MEDINA, PATROCINIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Gregorio Herrera y Sra., Ariel y familia, Guillermo y familia, Pablo y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOLINA DE GARCÍA HERNÁNDEZ, BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. "Señor recíbela y dale el descanso eterno". Coty Jorge de Nassif, sus hijos: Silvia,Daniel y Eduardo con sus flias.,participan con dolor el fallecimiento de la Mama del amigo y vecino Mario.

MOLINA DE GARCÍA HERNÁNDEZ, BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Familia de Elias Elean y Coca Nader, participan su fallecimiento,acompañan en el dolor a su hijo Mario y flia.,ruegan plegarias en su memoria

PAZ, ABEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Sus hermanos Cesar, Juan, Pedro, Rosa, Alberto, Norma, Silvia, Lidia, Virginia Paz, hnos pol. sobrinos participan su fallec. sus restos serán inhumados a las 14 hs. en el cementerio local casa de duelo La Cañada. Dto Figueroa.Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SANTILLÁN, LÍDORO AMBROSIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Su esposa Clara Alicia Flores, sus hijos Ramón, José, Alberto, Alicia, David, Martin, hijos pol. nietos, bisnietos y demas fliares. partic. su fallec., sus restos serán inhumados en el cementerio de Dpto. choya a las 16 hs. Serv. Caruso Cia de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.