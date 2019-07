Amigos visitará hoy a Old Lions

13/07/2019 - 01:09 Deportivo

La tercera fecha del Torneo Anual de la USR Alfredo “Pancu” Roger se abrirá hoy con cuatro encuentros, entre los que se destaca la presentación del líder del Grupo 2, Amigos Rugby de Fernández, que visitará a Old Lions A en un juego entre dos candidatos a pasar a las instancias decisivas del certamen. El otro favorito de este Grupo 2 es Olímpico A, que recibirá a Fernández RC en procura de su primer triunfo, tras haber quedado libre en la fecha inicial. Por el Grupo 1, Santiago Lawn Tennis visitará a Santiago Rugby en un partido que aparece como muy interesante. El restante encuentro será hoy por el Grupo 1, entre Sanavirones y Old Lions B.

Mientras tanto, en el Interprovincial Juvenil se medirán Santiago Lawn Tennis y Old Lions en el clásico. También habrá acción de los equipos en el Desarrollo. En el Interprovincial Juvenil: Lawn Tennis vs. Old Lions (10.30 en M15; 12, en M16 y 13.30 en M17/18); Club Social (La Rioja) vs. Sgo. Rugby (10, en M15; 11.30 en M16 y 13, en M17/18). Juvenil de Desarrollo: Olímpico vs Unse (13.45 en M1 y 15, en M2); Sanavirones vs. Amigos en M1 y Ojo de Agua vs. Amigos en M2. l