Habló otra víctima del conductor que mató a golpes a un taxista

El pasado miércoles, el conductor de una camioneta le propinó una feroz paliza a un taxista en Ensenada, enfurecido por una discusión de tránsito. El trabajador de volante quedó en coma por los golpes y ayer falleció momentos después de que su agresor, identificado como Esteban González quedara en libertad.

Sin embargo, no se trata del primer hecho de violencia que protagoniza González. Según denunció un joven llamado Gabriel, en el año 2003, también fue atacado por el acusado, cuando pasaban las vacaciones en Mar del Plata.

“La saqué barata. Me dejó con serios traumatismos. Me propinó la misma cantidad de piñas. Quedé con una placa de titanio. Perdí un poco la visión. Después de varios meses volvió todo a la normalidad, pero después de algo así, nada vuelve a la normalidad”, relató Gabriel muy angustiado.

En diálogo con Telefe Noticias, el joven precisó que él y González iban “al mismo colegio” y formaban parte del “mismo grupo de amigos”, por lo que decidieron vacacionar juntos. Sobre el ataque que recibió, contó que el hombre “se enojó por una cosa básica que cualquier persona normal al otro día puede charlar”.

“Estábamos durmiendo. Yo estaba acostado, mi lado derecho de la cara estaba expuesto y me propinó muchas piñas. Si no estaban mis amigos, no la contaba. Se le salió la cadena, por decirlo así. Y fue lo mismo. Cuando vi lo que le pasó al taxista, sentí los golpes en carne propia”, relató.

Si bien presentó la denuncia correspondiente, Gabriel no pudo seguir con la causa. “Como aconteció en Mar del Plata teníamos que seguirla allá. Tuvimos que volver y por cuestiones económicas no se siguió”, precisó.

El joven se encargó de dejar en claro que González es una persona violenta. “Siempre tenía comportamiento que no eran normales, eran agresivos. Es como se maneja”.