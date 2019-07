“Delpo” dejó atrás las muletas y continúa su recuperación

13/07/2019 - 18:31 Deportivo

A través de su perfil personal de Twitter, Juan Martín Del Potro le contó a sus fanáticos que dejaba atrás las muletas y que empezaba una nueva etapa dentro de su recuperación.

Semanas atrás, la “Torre de Tandil” había manifestado que aún no sabía si el último partido que jugó fue también el último de su carrera, dejando la puerta abierta al retiro.

Una nueva etapa en la recuperación. Chau muletas



A new stage in my recovery. Goodbye crutches! pic.twitter.com/CBFswGkePE