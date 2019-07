CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de julio de 2019

13/07/2019 - 21:29 Cartelera

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

18.00 RELATOS CRIMINALES

19.00 CINE. CONTRA EL ENEMIGO

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. CONTRA EL ENEMIGO

(CONTINÚA)

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 SUSANA GIMÉNEZ

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN.





AMÉRICA

12.00 SECRETOS VERDADEROS

13.30 S.T.O

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

TV PÚBLICA

14.30 MUNDIAL DE FÚTBOL FEMENINO

FIFA 2019

16.30 COPA AMÉRICA 2019

20.00 LA NOCHE DE LA COPA

21.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

22.00 LA PEÑA DE LOS ALONSITOS

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 VEER

14.30 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

23.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO





CANAL 14

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 ALTO CONTRASTE

18.30 EL PODIO

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: LA

UNIÓN VS. LAS NARANJAS

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE

BAILA

CANAL4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES





PELÍCULAS

CINEMAX

12.28 RIESGO EN EL AIRE

02.44 BUENOS MUCHACHOS

05.39 HANK Y ASHA

06.59 EL DIARIO DE UNA PRINCESA

09.09 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

11.09 HULK

13.49 EL ENCANTO DE LA BESTIA

15.31 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

17.19 HULK

19.59 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

22.00 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.35 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL

MAÑANA

08.45 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

10.49 SHANGHAI KID

12.51 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER

DE LA JUSTICIA

15.36 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

17.34 ¿QUÉ PASÓ AYER?

19.25 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE - PARTE 1

22.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE - PARTE 2

00.23 EL TIGRE VERÓN

01.30 KUNG FUSIÓN

03.08 EL CONJURO 2

TCM

08.13 LOST

08.58 LOST

09.43 LOST

10.31 LOST

11.20 LOST

12.09 LOST

12.58 LOST

13.48 LOST

14.37 LOST

15.27 EL HOMBRE SIN SOMBRA

17.19 LANCELOT, EL PRIMER CABALLERO

19.40 EL GUARDAESPALDAS

22.00 EL COLECCIONISTA DE HUESOS

00.05 PICNIC

02.06 CHRISTINE

03.56 HELLRAISER

SPACE

06.08 MANNY

07.36 SPACE JAM, EL JUEGO DEL SIGLO

09.07 MOMENTO CRÍTICO

11.34 EL VENGADOR DEL FUTURO

13.38 EL SEXTO DÍA

15.53 EL PROTECTOR

18.00 EL APRENDIZ DE BRUJO

20.04 EL VENGADOR FANTASMA

22.00 MONZÓN

22.53 ARRÁSTRAME AL INFIERNO

00.44 PRIEST, EL VENGADOR

02.14 INTO THE DARK

03.47 ESPÍRITU OSCURO

CINECANAL

11.22 RÍO

13.05 EL GATO CON BOTAS

14.40 HOTEL TRANSYLVANIA

16.17 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR

18.30 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

20.10 MAX PAYNE

22.00 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA

CROFT

00.10 ARMADOS Y PELIGROSOS

02.05 HANNA





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* HOY, A LAS 20, LA

COMPAÑÍA CORAL DE LOS ESTEROS OFRECERÁ EL SHOW MUSICAL

“UNA NOCHE DE PELÍCULA”.

*JUEVES 18, A LAS 20, LUIS LOBO PONDRÁ EN ESCENA “SUEÑOS DE

BARRIO”, Y LA ENTRADA SERÁ GRATUITA.

TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL JUEVES 18, A LAS 22, PEÑA CRIOLLITA SANTIAGUEÑA. ACTUARÁN

LAS MULLIERIS, CLARA CANTORE, NANCY Y PEDRO, LA BULLA, MILY

DAYUB, LAS HISTÉRICAS, LA REPERCUTA, CARO JAKAS, CIELO DUARTE,

CLAUDIA PALLAREZ Y ORQUESTA DE SEÑORITAS.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

* EL 20 DE JULIO, A LAS 22, PONIENDO PRIMERA, LOS REYES DE LA

NOCHE Y RAMÍREZ CANTINA (DE CATAMARCA)

* EL 12 DE AGOSTO, EXILIADO, VULGAR Y SAJRAS.

* EL 21 DE SEPTIEMBRE, GAUCHOS DE ACERO, VULGAR Y SAJRAS.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

*SÁBADO 20, “LA PEÑA DE ABOLENGO”, PRESENTA A HORACIO

BANEGAS, MARCELO GÓMEZ, CAMALEÓNICAS, BANDA CRIOLLA,

DELEGACIÓN LA RONDA LEGÜERA, MUSICXS Y VIAJERXS, HERMANOS

SAAVEDRA, RETUMBO ARGENTINO Y WARMIS SOL.





CINES

SUNSTAR

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/07 - 15:35 (Cast) 17:40 (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE

CASA (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 14/

07 - 19:45 (Cast) 22:20 (Subt) 00:55

(Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/07 - -15:10 (Cast) 17:00 (Cast) 18:50

(Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A

CASA (2D) TERROR (+ 13 AÑOS)

14/07 20:40 (Cast) 22:45 (Subt) 00:50

(Subt)

SPIDERMAN: LEJOS DE

CASA (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

14/07 - -16:35 (Cast) 19:20 (Cast) 21:45

(Subt)

BRING BACCK AVENGERS

(2D) (+ 13 AÑOS)

14/07 00:20 (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/07 -16:20 (Cast) 18:10 (Cast) 20:00

(Cast)

EL MUÑECO MALDITO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

14/07 22:10 (Subt) 00:10 (Subt)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/07 - 16:15 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30

(Cast) 22:35 (Cast) 00:40 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

EL MUÑECO DIABÓLICO APTA

13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 12:00

CASTELLANO 2D 21:20 - 23:30

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 12:10 - 14:30 CASTELLANO

2D 12:10 - 14:30 (A PARTIR DE

HOY) CASTELLANO 2D 16:00 -18:50

-21:00

CASTELLANO 3D 16:30

CASTELLANO 3D 14:10

ANABELLE 3 APTA 13 AÑOS

C/R

CASTELLANO 2D 23:20-

SPIDERMAN: LEJOS DE

CASA ATP

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40

CASTELLANO 3D 18:40

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 11:50 - 14:00

CASTELLANO 2D 16:40 - 18:00