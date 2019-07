FÚNEBRES | 14 de julio de 2019

13/07/2019 - 21:39 Funebres

FALLECIMIENTOS

Martina Galván (Loreto)

Pilar del Rosario Layus de Cano (Termas)

Ramona Dolores Dorado

Raúl Narciso Aguirre (La Banda)

Sepelios Participaciones

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Dra. María Eugenia Carabajal participa con mucho pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

DORADO, RAMONA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/19|. Sus hijos Julián y Azucena, h/político Felisa, nietos Mauro, Dani, Pedro, Ema, David, Maite, participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Piedad a hs 9 . Casa de duelo S/V Bº Ej.Argentino. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JUÁREZ, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Señor ya está ante tu reino, haz que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hija Graciela Luna, su yerno Juan C. Comán y nieta Luciana, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hijo Luis Luna, su nuera Susana Guzman, nietos Mariana, y Luis, nieta politica Guadalupe y bisnieta Alma, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Sus sobrinos del Zanjón y sus respectivas familias., hijos, hijos políticos y nietos, Lucy y Chito, Ruly, Gladis y Agucho, Angelita y Pepe, Patrón, Chicho y Dori, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Tía querida ya estás con Dios, Señor recíbela en tu reino y dale el merecido descanso. Su sobrino Patrón Luna y flia., sus hijos Raquel, Roque, Cintia y Maxi con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

JUÁREZ, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Sus sobrinos Oscar Orlando, Carlos Alejandro, Miguel Ángel, Berta del Carmen, Elva Beatriz, Ada Ester y Norma Luna, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oracione4s por su eterno descanso.

JUÁREZ, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor " Su hija Marta Luna, su yerno Luis Gallardo, nietos Sole y Agu, nieto político Daniel y bisnieto Mauricio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

JUÁREZ, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Su cuñada Mirta Catar, su sobrino Luis y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino. Lamentamos profundamente tu partida; María Benita Jugo de Gallardo y familia. Rogamos oraciones en su memoria.

JUÁREZ, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Señor recíbela en tus brazos, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus vecinos y amigos Ernesto "Koki " Corral, Elisa Jorge y Marta Corral, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Víctor Guillermo Angeleri y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Julio Coronel, su esposa Susy Ibáñez, sus hijos Carlina y Sebastián acompañan a su esposa, hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

LÓPEZ DE GEREZ, LIDIA DEL VALLE (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. "No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos. Enjuga tu llanto y no llores si me amas, lo que éramos el uno para el otro lo seguimos siendo". Madre querida vives en nuestros corazones, dejaste tanto amor en nosotros, te amaremos y te extrañaremos por siempre nuestro ángel eterno". Tus hijos Mari, Carlos, Belkis y Monchy con sus respectivas familias invitan a la misa al cumplirse un año de su partida al reino de los cielos, en la parroquia San José del Bº Belgrano, hoy a las 20 hs. Elevemos una oración en su querida memoria.

NAVARRO DE DIAZ, BEATRIZ (Tia Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/95|. Madre tia recordarte hoy todos los recuerdos a tu lado llenaste mis dias de una gran felicidad. Estoy segura que estás descansando en un lugar bellos junto a Dios, desde alli puedes verme a mi y a los mios. Gracias madre tia por todo lo que soy, te quiero y te guarado en mi memoria y mi corazon para siempre. Tu hija del corazon Maria Rosa, hijos, nietos, invitan a la misa que se oficiará el Lunes 15 a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral, al cumplirse 23 años de su fallecimiento.

PÉREZ DE IBÁÑEZ, MARGARITA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/16|. Querida esposa, madre, abuela. Ganaste victoriosa la batalla de la vida, pero ahora me encuentro aquí llorando por tu partida, se que estas en un lugar mejor y pase lo que pase tu no desaparecerás de mi corazón. Más intenso que el calor del sol será el momento de nuestro encuentro. Recuerdo tus caricias y siento que nunca te has ido. Estés donde estés, recuerda que no me olvido de ti, fue muy fácil quererte pero será imposible olvidarte. Su familia invitan a la misa hoy a las 10 hs en la capilla María Reina Inmaculada, con motivo de cumplirse 3 años de su partida a la Casa del Señor.

SAGANÍAS LUCCA, NORMA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/14|. A pesar de los años tu ausencia nunca te va a apartar de nuestros corazones. Vives en nuestros recuerdos siempre. Su mamá Norma A. Lucca, sus hermanos Luis, Blanca, Gustavo y Cecilia y sus sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 5 años de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

MÁRQUEZ, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. "Tu amor y bondad viviran por siempre en nuestros corazones. Te amos y extrañamos". Su esposo José María Cáceres, hijos María Alejandra, María José, Nelson Martín y Nuria Mercedes Cáceres Márquez, su hija politica Analia Paz, nietos Gonzalo y Analucia Cáceres Paz. al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

AGUIRRE, RAÚL NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/19|. Su esposa Yolanda, sus hijos Raúl y Ana Lia, h/políticos Viviana y Nelson, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados 16 hs cemet. Los Quirogas. Casa de duelo Jujuy 1116 Bº Los Lagos L.B. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BARRIONUEVO DE RASCHI, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. "La muerte no es nada. Yo solo me ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro lo seguimos siendo". Sara querida, no podría haber tenido mejor hermana. Gracias. Su hermana Graciela Barrionuevo de Karam participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE RASCHI, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. "Tenerte como tía ha sido maravilloso. Atesoramos los momentos vividos. Te fuiste físicamente pero el amor seguirá intacto". Sus sobrinos José María, Leopoldo y Marcela, sus sobrinos nietos Santiago y Julieta Llapur; Javier, Agustín y Noel Karam participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE RASCHI, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Ing. Oscar Barrionuevo participa con dolor el fallecimiento de la madre política del empleado Víctor Fernández. Ruega oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE RASCHI, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Personal DE Cia DE Recreativos Argentinos UTE participan con dolor el fallecimiento de la madre política del compañero Víctor Fernández y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE RASCHI, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Directorio de Cia de Recreativos ARG UTE. Participa con dolor el fallecimiento de la madre política del empleado Víctor Fernández. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

BARRIONUEVO DE RASCHI, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Lamentamos la pérdida de la hermana de nuestra querida amiga Graciela B. de Karan y acompañamos a los familiares en estos momentos dedolor. Sara Ramirez, Gustavo, Lito Garbi e Ines Parra y flia. Rogandole a Dios por su eterno descanso.

BARRIONUEVO DE RASCHI, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. El Sr. Intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; vice-Intendente Roger Nediani y Funcionarios de su Gabinete participan el fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

BARRIONUEVO DE RASCHI, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Diputada Nacional, Mariana Morales participa el fallecimiento y acompaña a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

BARRIONUEVO DE RASCHI, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Compañeros y amigos de su hija Fernanda Raschi, pertenecientes a la Subsecretaría de Comunicación de La Municipalidad de La Banda, participan el fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

BARRIONUEVO DE RASCHI, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. El Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Docentes y No Docentes participan el fallecimiento de la Señora Madre de la Profesora Lic. Fernanda Raschi. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

LEIVA, JULIA MARÍA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Yaveh es mi pastor, nada me falta. hacia las aguas de reposo me conduce. Su dicha y gracia me acompañaran. Marta Gonzalez participa con profundo dolor el fallecimiento de Julia, acompaña a su familia en el dolor. Ruega oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

RUIZ, RUBÉN WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Su compañera de la vida y sus hijos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Iglesia Cristo Rey, al cumplirse 9 días de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

GALVÁN, MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/19|. Sus hijos Ramón, César, Miguel, Mary, Sara, Silvia, Cristina, hijos políticos, Nietos Miguel,Erika, Eduardo, Julio, Liliana, Héctor, Marylin, Sofia, Bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

LAYUS DE CANO, PILAR DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/19|. Marta Pérez del Busto, sorbimos: Osvaldo, Pablo, Saúl, Andrea y Diego participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

LAYUS DE CANO, PILAR DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/19|. Carlos Santucho, su esposa Alejandra e hijos Rolando y Lucy, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

Invitación a Misa

CARRIZO, HUGO HERNÁN (q.e.p.d) Falleció el 14/7/08|. Un año más de tu partida. ¡Cuánto dolor invade nuestras almas !! pero continuamos sobreviviendo, sintiéndote aquí, en cada amanecer, en cada anochecer, en cada sonrisa, en cada lágrima, en cada brisa que se asienta en nuestro rostro. Nos cuidas, nos proteges y nos acompañas. Ya volveremos a estar juntos, mientras tanto, continúa a nuestro lado. Te amaremos hasta la eternidad "Huguito Querido". Invitamos a la misa a realizarse hoy a las 19,30 en la Parroquia Inmaculada Concepción de Frías