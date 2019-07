Nahir Galarza: “No busquen chismes, no soy ni Pampita ni la ‘China’ Suárez”

13/07/2019 - 21:49 Policiales

En las últimas horas, trascendió que Nahir Galarza está muy molesta por la atención que los medios le han dado a la supuesta relación con Matías Caudana, un joven absuelto en una causa por narcotráfico que ha comenzado a visitarla.

“No estoy de novia y si lo estuviera no tendrían por qué saberlo. No busquen chismes. No soy ni Pampita ni la China Suárez”, expresó la jovencita condenada a prisión perpetua por el crimen de su ex novio.

“No puedo dar información al respecto. Sólo que en diciembre de 2018, le tramité el pedido de visitas al penal femenino a mi defendido. Luego, entiendo que continuaron con su relación de amistad. Desconozco si la podemos calificar de noviazgo, si bien es posible”, manifestó Augusto Laferriere, abogado de Caudana.

Y agregó: “Me llamó para decirme que Nahir estaba enojada porque él había hablado con la prensa. Por eso decidió no dar más entrevistas. De hecho tienen que conocerse porque hasta ahora hablaron por teléfono y se vieron de pasada”.

Lo cierto es que Nahir recibe muchas cartas de pretendientes, incluso de algunos con domicilio en España o Estados Unidos. “Sólo pienso en cultivarme leyendo y escribiendo y estudiando Psicología”, afirmó Galarza.

Cuando a Nahir le preguntaron por qué había negado conocer a Caudana, contestó enojada: “¡Es que no lo conocía! Lo vi una vez y fueron segundos. Además es mi vida privada. No soy una actriz. Ni soy de la farándula. Me quieren entrevistar de la televisión mexicana, de España y de otros países. Además no estoy enamorada ni lo estuve ni tengo novio. Eso es lo que puedo decir hoy”.