Veintiún días de ausencia y desazón

14/07/2019 - 00:46 Policiales

23 de junio: “A las doce de la noche le dije que a las 4 de la madrugada nos volvíamos a casa. Medio enojada me respondió que se quedaría y vendría después de la fiesta. No sé por qué, se puso rebelde. Desde los 14 años iba al padre y él le daba plata. No sé qué le pasó”, dijo Elvecia.

25 de junio: “Mis hijos me decían: ‘Mami, tranquila que la Malena ya vendrá y me tenían así. Así que esperé”.

26 de junio: “Lo mandé a mi hijo varón Walter. Buscá y pedí una moto, pero andá a traerla. Le ordené y él se fue nomás”.

27 de junio: Walter se traslada a Figueroa y regresa sin nada, no recibió noticia alguna de su hermana.

De menor a mayor

28 de junio: Otra vez, Walter parte a Colonia San Juan, pero nadie sabía sobre su hermana. Para entonces, hizo la denuncia en el destacamento policial local. A su vez, en Suncho Corral, Juan Felipe Ibarra, la patrona enérgicamente la envía a denunciar en la Seccional 28.

“Ese viernes me contestaron: ‘Es chica grande ya y tomó sus decisiones’, al juzgar que tal vez Malena se fue con un chico”.

29 de junio: De nuevo, la patrona retó a la mujer. La misma fue a la Seccional 28 y tuvo suerte, “ya que el oficial Luna me recibió la denuncia”, ahondó Elvecia.

VESTIMENTA: “Iba puesta un buzó y un pullover con florcitas y una calza negra”, detalló Elvecia. El descubrimiento de un cráneo, acentuó el calvario familiar.l