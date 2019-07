VIDEO | Maxi López reveló por qué no puede ver a sus hijos

14/07/2019 - 06:35 Pura Vida

Invitado a PH, Podemos Hablar, Maxi López decidió hablar como nunca sobre su conflictiva relación con Wanda Nara, madre de sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, situación que imposibilita que él pueda encontrarse con ellos.

El ex delantero de Vasco da Gama pasó al frente cuando Andy Kusnetzoff preguntó por "los que sufren por estar distanciados de un ser querido", y habló de la difícil relación que tiene con Wanda y su actual marido, Mauro Icardi, lo que desencadena en que él no pueda ver a sus hijos continuamente.

"Cuando una persona trata a través de los más chicos de hacer daño a otra persona me parece que no está bueno. No sólo por mí, yo lo puedo manejar. Pero los chicos quedan en una situación que no está bueno", expresó Maxi sobre Wanda, con quien en 2017 había llegado a una suerte de "paz y unión", aunque duró poco.

"Cuatro años atrás, en unas vacaciones en las que tenía que irme con mis hijos pero al final no pude, me terminé yendo con mi pareja. Estaba medio en una isla desierta, y de repente me entero que mi teléfono estaba publicado en Instagram y Twitter. Mi ex lo publicó", concluyó sobre uno de los cruces online que tuvo con su ex.