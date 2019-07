Qué hizo Wanda Nara tras las declaraciones de Maxi López

14/07/2019 - 14:49 Pura Vida

En la última edición del programa “Podemos Hablar”, Maxi López habló sobre su relación con Wanda Nara y los hijos que tienen en común. Obviamente, la ex modelo no quedó bien parada y decidió ignorar los dichos de su ex.

“Home sweet home”, escribió la representante de Mauro Icardi en una foto del almuerzo, mientras que también subió un video de su pareja jugando al fútbol con los hijos de López.

Lejos se subirse a la polémica, Wanda se limitó a mostrar la cotidianeidad de la familia durante los días de relax que disfruta junto a su marido, los hijos de su matrimonio anterior, las dos hijas del 9 del Inter, su hermana Zaira y su familia.