Gloria Carrá: “Fui abusada a los 18 años por una persona conocida del medio”

En las últimas horas, la exitosísima actriz Gloria Carrá, causó conmoción entre los televidentes tras hacer una estremecedora confesión: “Fui abusada a los 18 años por una persona del medio”.

“Es un secreto mío que guardé durante bastante tiempo, pero después, en algún momento, lo conté. Creo que a la primera persona que se lo conté fue a mi hermana y después, me parece, a Luciano (Cáceres)”, expresó Carrá.

Y agregó: “Le dije que fui abusada cuando tenía 18 años por una persona del medio. Lo callé durante muchísimo tiempo. Por eso a veces también digo, cuando juzgan a las mujeres y dicen 'pero por qué habla ahora', que una habla cuando puede”.

La actriz manifestó que no es posible hablar de ese tipo de cosas en el momento. “A lo mejor eso lo guardaste un montón de tiempo, lo lloraste en terapia, lo hablaste con una amiga, con tu hermana, con quien sea, pero no lo podés decir. Yo hoy lo puedo decir, cuando nos vamos todos de acá me preguntan quién es y lo digo”, añadió.

Carrá reconoció que se trata de “una persona conocida” y que aún sigue trabajando en los medios, pero que se reserva el nombre hasta que haya formalizado la denuncia.

Por último, habló sobre sus sensaciones cuando su hija, Ángela Torres, empezó a trabajar con Juan Darthés: “La verdad es que no lo tenía. Le creía a Calu, por supuesto, confiaba en lo que ella decía y me parecía que había abusado de eso él, pero no pensaba algo de tal magnitud. No pensaba que iba a hacer eso con una chica. Todo cobró después otra magnitud”.