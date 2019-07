“Kiko” contó los verdaderos motivos por los que se peleó con “El Chavo”

14/07/2019 - 20:01 Pura Vida

No hay dudas de que Carlos Villagrán es uno de los actores más queridos en toda América Latina. Su interpretación de Kiko, en “El Chavo del 8” es una de las más destacadas de la serie y en una reciente entrevista, contó porqué se peleó con “Chespirito” y fue expulsado del programa.

Roberto Gómez Bolaños tenía un programa con varios sketches y necesitaba un actor que interprete a un niño. “En ese entonces se alquilaba el vestuario dentro de la empresa. Así que fui allí y encontré el traje de marinerito y la gorrita. Saqué mi propio pelo por el agujero de la gorrita y le hice como unos cuernitos”, relató Villagrán.

Y agregó: “Me encontré con Chespirito y le dije: '¿Quieres que te hable así como niño o que te hable así (con la característica voz de Kiko)?' Y me respondió: 'Así, con los cachetes'. Y de esta manera nació Kiko”.

El programa logró un éxito sin precedentes, sin embargo, el crecimiento de la popularidad de su personaje le traería algunos inconvenientes con el actor y director mexicano.

“Hacíamos giras e íbamos a muchos países con sus conferencias de prensa, todo lleno de micrófonos y grabadores. Pero el 70 por ciento de las preguntas eran para Kiko porque estaba de moda”, narró “Kiko”.

“Entonces se empezó a despertar un poquito la ira, el egoísmo, el celo profesional y artístico. Poco a poco fue trepando más Kiko en popularidad que el Chavo y me sacaron del programa”, añadió.

Villagrán contó que “por solidaridad”, un par de semanas después, Ramón Valdés decidió abandonar el programa también. Es de público conocimiento que la salida de ambos hizo que la popularidad del show cayera en picada.

Todo ocurrió tras una gira por Chile: “Cuando regresamos en avión a México de una gira me dijo: 'Mira, hay un déficit en los registros de los personajes'. Le dije: 'Son tuyos los registros'. Pero me respondió: 'Hay un déficit y debo quitarte algo de tu sueldo'”.

Por último, expresó: “Lo que quería hacer era sepultarme artísticamente, ponerme el pie encima. Así que le dije que no. Cuando salí a la calle me di cuenta: me había quedado sin trabajo”.