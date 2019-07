FÚNEBRES | 15 de julio de 2019

14/07/2019 - 21:47 Funebres

Sepelios Participaciones

BARRIONUEVO DE RASCHI, SARA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 12/7/19|. Su esposo Eugenio Raschi, sus hijos Fernanda Raschi, Ángel Raschi y María José Raschi, te despiden con gran dolor.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Sus padres: Hugo y Miki, su hermano: Leandro, sus abuelos: Víctor y Laura, y Hercilia, tíos, y primos part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Rivadavia Oeste 2607. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció 14/7/19|. Sus padrinos Willie y Puchi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció 14/7/19|. Familia Robinson participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció 14/7/19|. La Agrupación Peregrina Virgen de Guadalupe lamenta profundamente su fallecimiento, rogamos una oración en su memoria.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Miguel Agüero y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su padre Bujía y familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. "Siempre te recordaremos con muchísimo cariño". Profesores y compañeros de 3er Año "A" de la carrera de Educación Física de I.S.S.P.P Nº1 participan con mucho dolor su fallecimiento, acompañan a toda su flia. en este difícil momento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Club Don Vicente, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su padre y jugador del Club en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Personal directivo, docente, administrativo y de maestranza del I.S.P.P. Nº 1 participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Directivos y profesores de la carrera de Educación Física del I.S.P.P Nº 1 participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus padres, hermano Leandro, y Fiama en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Lucio Guardo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Cecilia Páez, sus hijos Jorgelina, Cecilia y Máximo Ovejero participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19| El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz , junto a la comunidad universitaria que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), participan del fallecimiento del joven Luciano Guardo, quien fuera alumno e integrante del equipo de UNSE Rugby y acompañan en este difícil momento a sus padres, y a toda su familia..

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19| El Decano, Lic. Hugo Marcelino Ledesma junto a la Vicedecana, Lic. Josefina Fantoni, junto a la comunidad universitaria que integra la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (FHCsSyS) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) participan del fallecimiento del joven Luciano Guardo, quien fuera alumno de dicha facultad y acompañan en este dificil momento a sus padres, y a toda su familia.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Dr. Felipe Roberto Pavón, sus hijos Dres. Diego, Facundo, María Elisa y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Personal médico y administrativo del Sanatorio Alberdi SRL participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MURGUÍA, HILTON FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Su padre Miguel Ángel Murguía, sus hermanos Miguel, María, sobrinos y demás fliares. part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo San Juan 764. SERVICIO CARUSO CIA DE SEGUROS - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MURGUÍA, HILTON FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Cuni, Peri, Fernando Cáceres, Natalia y Raúl, Lucía y Ramón, Domingo Abdulajad, Porota Lami y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Ferna y acompaña a su familia en el pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MURGUÍA, HILTON FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Héctor Batalla, y todos sus compañeros de la D.S.U. lamentan profundamente su partida y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

ORDÓÑEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Su hija Maria Elena, hijos politicos Luis Alberto, Ricardo David, nietos Rita, Exequiel, Alvaro, Luki, Bisnietos Denis, Xiomara, Nazaret y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SANTA CRUZ, SERGIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/19|. Su padre Ruben, sus hermanos Matias, Exequiel, Yesica, Ruben Alejandro, su ahijada Monica Ibañez, sus sobrinas Day, Sami, Denis, Josefina, Bachi, Matias. sus restos seran inhumados hoy 11:00 hs., en el cementerio Los Flores. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

TEVES, MARÍA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Sus hijos Verónica, David, Vanesa, nietos Leonela, Bianca, Gastón, Tiago, Fátima, Lourdes h. pol. Mariano, Liliana, Marcelo, participan su falleicmiento, sus restos serán inhumados en el cemeterio Parque de la Paz a las 11 hs. casa de duelo s.v. Nº 2 P. L. Gallo 330 SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

AMARILLA DE CÁPULA, ÁNGELA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/84|. Su esposo Hugo Oscar Cápula, sus hijos Ana Teresa, Víctor Hugo y Francisco; hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia La Merced, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, SEGUNDO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/09|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Sus hijos Pedro, Segundo, Norma y Carlos, sus hijas políticas Balvina e Inés, nietos y bisnietos invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse diez años de su partida a la casa del Señor. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ELÍAS DE AUAT, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/12|. ¡Madre querida! Pese al tiempo transcurrido tu recuerdo permanece vivo entre nosotros. Te pedimos que seas la estrella que iluminas nuestros caminos. Tus hijos Pocho, Toño, Miguel y Olga Auat y Teresa Borquez de Auat y sus respectivas flias. invitan a la misa a realizarse hoy en la iglesia la Merced a las 20 hs. al cumplirse siete años de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

CORVALÁN, ROXANA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Roxi pasan las horas, los días, meses, hacen tres meses que no estas a mi lado que silencio infernal cuando no te escucho llegar, no encuentro una sola razón para mitigar mi dolor de no tenerte, me desgarraron el alma y el corazón hijita querida, te extraño mucho, hija, madre esposa ejemplar en todos los sentidos, dejaste un dolor muy grande con tu partida. Te extraño, te espero, te lloraré toda la vida, tu desconsolada madre Totty, su hermano Marcelo, su esposo Lico, su hija Camila, su cuñada Betty, sus tíos, sobrinos y demás familiares invitan al responso que se realizará el día lunes a las 10.30 en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega una oración en su querida memoria.

ROMANOS DE AGUILAR, RITA MIRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/04|. Madre aun me duele tu ausencia, como 15 años atrás que te fuiste, siempre te recordare , porque una madre como vos nunca se olvida, se recuerda cada día más, se extraña toda la vida y se ama por siempre sin medida. Descansa en paz. Tu hijo David Aguilar, invita al responso hoy a las 15 hs en el cementerio Parque de la Paz.

ROSALES DE CORONEL, ÁNGELA ACENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Su cuñada María Coronel y familia al cumplirse 9 días de su fallecimiento, realizaremos hoy un responso en el cementerio de La Vuelta de la Barranca a las 16 hs.

ROSALES DE CORONEL, ÁNGELA ACENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Su cuñada Rosa Coronel y familia Mabel y Ramón Silberman con sus respectivas familias al cumplirse 9 días de su fallecimiento, realizaremos hoy un responso en el cementerio de La Vuelta de la Barranca a las 16 hs.

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

MORENO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció 15/6/19|. Al cumplirse un mes de su partida a la casa del Padre. Su esposa María Dolores Gallardo, sus hijos Ariel y Lucrecia; Valeria y Ramiro; Mariela y Fernando; sus nietas y nietos, en el amor profundo de siempre y en la fe de la resurrección, invitan a la misa que oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BONAHORA, VÍCTOR ERASMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Su hija Susana, sus hermanos Yola, Rusa, Amanda, Rene, nietos, amigos y demás familiares. sus restos seran inhumados hoy 09:00 hs., en el Cementerio Cristo Rey Loreto. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

HERRERA, GONZALO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Su madre Claudi, sus hermanos Marisol, Ivan, Agustina, Hernan, abuelos Dario, Brigida, tios, primos y demás familiares. sus restos seran inhumados hoy 09:00hs en el cementerio de Villa Robles.Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LAYUS DE CANO, PILAR DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/19|. Sus hermanos Guillermo y Nelly Layus, hijos Silvia, Graciela y Guillermo (h); y respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de nuestra hermana y querida Pilar. elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

LAYUS DE CANO, PILAR DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/19|. Juana Martha Zelarayan, Marianina Piñeyro y Gabriela Piñeyro, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

LAYUS DE CANO, PILAR DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/19|. "Tu partida dejó un gran dolor y también el mejor de los recuerdos. Dios te cuide y dé la paz eterna". La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas", participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Adrian - Tati (ex docente) y demás familiares. Eleva una oración por su memoria y por la resignación de su familia. Las Termas.

LAYUS DE CANO, PILAR DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/19|. "Un coro de ángeles entono aleluyas de gloria para tu feliz entrada en la casa del Señor y hoy descansas en el lugar predestinado para sus siervos que solo sembraron Paz y Amor". Manuel Loto y Graciela Muksi, sus hijos Patricia y Guillermo, Gringo y Claudia, participan su fallecimiento y expresan sus condolencias a los familiares. Las Termas.

LAYUS DE CANO, PILAR DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/19|. Miembros de la Comisión Directiva y Socios del Centro de Docentes Jubilados "Sara de Rojas" despiden a su socia adherente Pilar, compañera activa de la Institución agradeciendo todos los actos que desplegara en la misma. Acompañando a su familiares. Las Termas.

LAYUS DE CANO, PILAR DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/19|. "Que coseches en el cielo, lo que sembraste en la tierra", Dra. Lilian Gutierrez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a la familia en estos momentos y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

TOLEDO, PURA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Sus hijos Ermidio, Pastor, Jose, Cervaldo, Macelo, Tomaza, Gladis, Ramona, Dominga, Elba, nietos, bisnietos y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 16:00 hs., en el cementerio Caspi Corral. Dpto. Figueroa. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.