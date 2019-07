CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de julio de 2019

14/07/2019 - 22:25 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

(CONTINÚA)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CULTURA: VOCES DE UN

MUNDO PLURAL

16.30 BEBÉS SALVAJES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 RODANDO FOOD TRUCKS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 COPA SANTIAGO: GÜEMES

VS. SP. FERNÁNDEZ

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: LA

UNIÓN VS. LAS NARANJAS

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTAGO

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO





PELÍCULAS

CINEMAX

12.48 EVERLY

02.33 MAFIA

04.07 EL COLOR DEL DINERO

06.30 ALTA FIDELIDAD

08.51 PEARL HARBOR

12.18 MUJER BONITA

14.41 LA PERLA DEL DRAGÓN

16.29 BIENVENIDO A CASA, ROSCOE JENKINS

18.42 PEARL HARBOR

22.09 LONDRES BAJO FUEGO

23.59 STRIKE BACK 04 EPS 01

TNT

06.34 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.09 TNT BUZZ

07.12 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI

08.37 CORAJE

10.35 IDENTIDAD SUSTITUTA

12.09 EL INVENCIBLE

13.45 ¿QUÉ PASÓ AYER?

15.32 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE - PARTE 1

18.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE - PARTE 2

20.11EL LIBRO DE LA SELVA

22.00 KUNG FUSIÓN

23.49 EL CONJURO 2

02.09 TEMPORADA DE BRUJAS

03.40 EL REINO

TCM

06.47 LOST

07.32 LOST

08.17 LOST

09.01 LOST

09.46 LOST

10.31 LOST

11.17 LOST

12.04 LOST

13.38 LOST

15.12 LOST

15.59 LANCELOT, EL PRIMER CABALLERO

18.15 MUJERCITAS

20.20 BEETLEJUICE

22.00 PICNIC

00.00 CHRISTINE

01.55 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

SPACE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.31 EL PATRIOTA

09.26 EL VENGADOR DEL FUTURO

11.32 SHERLOCK HOLMES

13.45 EL INVENTOR DE JUEGOS

15.48 EL APRENDIZ DE BRUJO

17.43 EL VENGADOR FANTASMA

19.39 GIGANTES DE ACERO

22.00 MONZÓN

22.47 EL TIGRE VERÓN

23.54 INTO THE DARK

01.35 MOJIN - LA LEYENDA PERDIDA

CINECANAL

11.22 LOCO POR MARY

13.36 EL DADOR DE RECUERDOS

15.17 MAX PAYNE

17.06 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO

FANTASMA

19.30 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO

22.00 DJANGO, SIN CADENAS

01.03 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

02.34 NERVE. UN JUEGO SIN REGLAS

04.03 INDIANA JONES Y EL TEMPLO DE LA

PERDICIÓN.





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

JUEVES 18, A LAS 20, LUIS LOBO PONDRÁ EN ESCENA “SUEÑOS DE

BARRIO”, Y LA ENTRADA SERÁ GRATUITA.

TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

JUEVES 18, A LAS 22, PEÑA CRIOLLITA SANTIAGUEÑA. CON LAS

MULLIERIS, CLARA CANTORE, NANCY Y PEDRO, LA BULLA, MILY DAYUB,

LAS HISTÉRICAS, LA REPERCUTA, CARO JAKAS, CIELO DUARTE, CLAUDIA

PALLAREZ Y ORQUESTA DE SEÑORITAS.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

* EL 20 DE JULIO, A LAS 22, PONIENDO PRIMERA, LOS REYES DE LA NOCHE

Y RAMÍREZ CANTINA (DE CATAMARCA)

* EL 12 DE AGOSTO, EXILIADO, VULGAR Y SAJRAS.

* EL 21 DE SEPTIEMBRE, GAUCHOS DE ACERO, VULGAR Y SAJRAS.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

*SÁBADO 20, “PEÑA DE ABOLENGO”, CON HORACIO BANEGAS, MARCELO

GÓMEZ, BANDA CRIOLLA, LA RONDA LEGÜERA, MUSICXS Y VIAJERXS,

HERMANOS SAAVEDRA, RETUMBO ARGENTINO Y WARMIS SOL.





CINES

SUNSTAR

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

15/07 - 15:35 (Cast) 17:40 (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE

CASA (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 15/

07 - 19:45 (Cast) 22:20 (Subt) 00:55

(Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

15/07 - -15:10 (Cast) 17:00 (Cast) 18:50

(Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A

CASA (2D) TERROR (+ 13 AÑOS)

15/07 20:40 (Cast) 22:45 (Subt) 00:50

(Subt)

SPIDERMAN: LEJOS DE

CASA (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

15/07 - -16:35 (Cast) 19:20 (Cast) 21:45

(Subt)

BRING BACK AVENGERS

(2D) (+ 13 AÑOS)

15/07 00:20 (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

15/07 -16:20 (Cast) 18:10 (Cast) 20:00

(Cast)

EL MUÑECO MALDITO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

15/07 22:10 (Subt) 00:10 (Subt)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

15/07 - 16:15 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30

(Cast) 22:35 (Cast) 00:40 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

EL MUÑECO DIABÓLICO APTA

13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 12:00

CASTELLANO 2D 21:20 - 23:30

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 12:10 - 14:30 CASTELLANO

2D 12:10 - 14:30 (A PARTIR DE

HOY) CASTELLANO 2D 16:00 -18:50

-21:00

CASTELLANO 3D 16:30

CASTELLANO 3D 14:10

ANABELLE 3 APTA 13 AÑOS

C/R

CASTELLANO 2D 23:20-

SPIDERMAN: LEJOS DE

CASA ATP

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40

CASTELLANO 3D 18:40

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 11:50 - 14:00

CASTELLANO 2D 16:40 - 18:00