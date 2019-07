“Mandy” Viaña apostó por el fitness

14/07/2019 - 22:35 Pura Vida

Magdalena Inés Viaña, “Mandy”, es otra santiagueña que apostó a México como su lugar de realización personal y laboral. Hasta antes de volcarse definitivamente al fitness y ser coach de diferentes disciplinas (indoor cycling, personal trainner), Viaña condujo programas de deportes extremos, realizó promociones, comerciales y producciones de fotos. Está orgullosa por todo lo realizado y por su presente en México.

“Llegué hace casi cinco años como toda soñadora de 24 años que dejaba por primera vez su país. Todo se dio muy rápido, no lo tenía planeado, pero un día viviendo en Buenos Aires me encontré con Ignacio Tahhan y José Ferreiro. Ellos estaban por emprender una aventura en este maravilloso país y en ese momento sin conocerlos tanto les dije: ‘¿puedo irme con ustedes?’ Nos reímos y dos meses después que ellos se fueron llegué yo, ya con papeles para trabajar de lo que salga, pero siempre con la esperanza de crecer, aprender y conocerme cada vez más”, evocó ante EL LIBERAL.

Añadió: “Así fue que este país me abrazó tan fuerte que pude trabajar en todo un poco: comerciales, fotos, edecanías (promociones), un largo tiempo estuve en conducción de programa de deportes extremos. Muy agradecida a este país, fui incursionando de a poco en el mundo del fitness y actualmente soy coach de diferentes disciplinas: indoor cycling, personal trainner. Me dedico el 100%”.

En cuanto a por qué eligió México, dijo: “En su momento no sabía qué iba a pasar cuando llegara a México. Pero sí sabía que sentía la necesidad de ser económicamente independiente ya que hacía casi seis años que mis papás me apoyaban incondicionalmente a todas mis ‘locuras’. Actualmente te puedo decir que lo elijo como destino laboral, no sé si final, porque creo que todavía tengo mucho por recorrer, pero hoy mi vida está en este país maravilloso lleno de oportunidades y cómo decimos aquí ‘ primero lo que deja y luego lo que apendeja’ y como todo en la vida si trabajas convencido en algo sí o sí lo consigues”. l