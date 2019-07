Tahhan: “Me considero más un actor de México que un actor argentino en México”

14/07/2019 - 22:37 Pura Vida

Ignacio Tahhan es, en México, un actor santiagueño que se ha ganado un espacio inmensurable como lo es también el cariño del público gracias a sus trabajos en cine, teatro y en la televisión, tanto para las grandes señales de ese país como para Netflix.

En teatro estrenó “El día terminará como empezó”, mientras que continúa en escena con “Enfermos de amor” y “La madriguera”. En cine, tiene en proceso de preproducción “Cada quien sus cubas”, además de “Tú y yo y nuestros mejores amigos”, un cortometraje- actualmente en competencia en festivales- en donde además de actor es productor.

En Netflix, en estos momentos, tiene en pantalla “El recluso”, mientras aguarda fecha de estreno “El club”, trabajo que irá directamente a la plataforma de streaming.

“México es la Meca de artistas del mundo porque es un país con mayor espacio de habla hispana. No hay otro lugar en el mundo en donde se concentren los trabajos de tantos países. Hay mucho trabajo. Después, ya depende de una combinación de dedicación exclusiva, un poco de obstinación y mucho respeto por la cultura y por la forma de trabajar de la gente de aquí, y de mucha suerte”, resaltó a EL LIBERAL.

Tahhan remarcó los motivos que lo impulsaron a vivir en México. “Yo he tomado decisiones que han hecho que mi carrera vaya hacia un lugar específico. Elijo muy bien qué proyecto hacer y qué proyecto no. Esto es importante porque en un país en donde abundan las posibilidades. Es más importante el no que el sí. El no, a veces puede ser lapidario, puede no matar tu carrera, pero sí hacer que no fluctúe”, enfatizó Ignacio.

Y remarcó la importancia de los contactos que se obtiene en el lugar en donde trabaja. “Si sos una persona muy contactada y tienes tus redes sociales muy colocadas va a ser un poco más sencillo el ingreso, lo que no te va a asegurar la continuidad. Eso siempre va a tener que ver con una mezcla de suerte y talento. En mi caso particular, yo he tenido suerte y he trabajado muy duro para poder sostenerme, para que mi carrera aquí siga siendo ininterrumpida. Por suerte, no he parado de trabajar desde que he puesto un pie en México”, enfatizó Tahhan.

“Nacho” precisó en qué género artístico se concentró para darle alas a su carrera. “Me he focalizado en el ámbito teatral porque es lo que más entiendo y también porque tiene que ver con una cuestión vinculada al prestigio. El teatro forja el prestigio, obviamente con mucho trabajo y con mucha suerte. El prestigio se forja de forma muy lenta y laboriosa, pero da sus frutos”, dijo.

Tahhan aseguró: “Yo, actualmente, me considero más un actor de México que un actor argentino en México. Todo esto es independientemente de que las formas en que yo abordo la ficción, en principio, son muy propias de un estilo argentino porque mis referentes son mis maestros que tuve en mi país. Después, el trabajo de aquí (México) requiere de otras lógicas. Estoy empezando a ingresar a otras formas y me está sirviendo mucho”, resaltó.l