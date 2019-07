Hoy continuará el pago a beneficiarios de AUH, jubilados y garrafa social

14/07/2019 - 22:44 Santiago

Hoy continuará el pago a quienes perciben diferentes beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), de acuerdo con el calendario correspondiente al mes de julio dado a conocer oportunamente.

Hoy seguirá el pago a jubilados y pensionados cuyos haberes no superen la mensual de $13.103, y de acuerdo al número de finalización del DNI, lo percibirán los terminados en 3, mañana lo harán los terminados en 4; en 5 cobrarán el miércoles; en 6, el jueves; en 7, el viernes 19; en 8, el lunes 22; y en 9, el martes 23.

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superen la mensual de $13.103, cobrarán en las fechas las siguientes:

Documentos terminados en 0 y 1, el miércoles 24; en 2 y 3, el jueves 25; en 4 y 5, el viernes 26; en 6 y 7, el lunes 29; y en 8 y 9, el martes 30.

La fechas de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y Progresar, son:

DNI terminados en 3, hoy; en 4, el mañana; en 5, el miércoles; en 6, el jueves; en 7, el viernes; en 8, el lunes 22; en 9, el martes 23.

Por su parte, los beneficiarios de las Becas Progresar, cobrarán según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 1, hoy quienes perciben en el banco; en 2 mañana (B); en 3 hoy 15 (Correo) y el miércoles (B); en 4, mañana (C) y el jueves (B); en 5, el miércoles (C) y el viernes (B); en 6 el jueves (C) y el lunes 22 (B); en 7 el viernes (C) y el lunes 22 (B); en 8 el lunes 22 (C) y el martes 23 (B); en 9 el martes 23 (C y B).

Quienes perciben el beneficio de la Garrafa Social (Plan Hogar), cobrarán, con aumento, de la siguiente manera:

Documentos terminados en 1 hoy; en 2 mañana; en 3 el miércoles; en 4 el jueves; en 5 el viernes; en 6 el lunes 22; en 7 el martes 23; en 8 el miércoles 24 y en 9 el jueves 25.

La cantidad de garrafas pagadas varía en función de la época del año, más en invierno, menos en verano. El importe a percibir de subsidio aumento a $ 183 por cada garrafa.

La fecha límite para el cobro de la Garrafa Social es el 12 de agosto de 2019, es la misma para todas las entidades, incluso para Correo.

El pago del beneficio es mensual. Pasado el plazo para cobrar el dinero vuelve a Nación y para poder cobrarlo se debe hacer un trámite ante la Anses.l