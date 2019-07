Lectura del santo evangelio según san Mateo 10, 34-11,1

14/07/2019 - 22:50 El Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: “No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz; no he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra; los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí; y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, sólo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro”.

Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades.

Reflexión

El Éxodo es el libro de la gran epopeya de la liberación del pueblo de Israel de la opresión del poderoso Egipto. Estamos en los comienzos del libro y la lectura de este día nos describe la situación de sometimiento y esclavitud que vive el pueblo de Israel. Son la mano barata que el faraón usa para su provecho. La explotación y la opresión son la norma que se aplica a los israelitas. Éstos, sin embargo, mantienen su fidelidad y soportan el trato vejatorio como forma de expresar que siguen confiando en la bondad de Dios.

Es un pueblo pequeño, un tanto desarticulado y, sin embargo, sigue multiplicándose. Ante ello surge el temor en el faraón. Éste vislumbra un problema: pueden llegar a ser más numerosos y aliarse con los pueblos enemigos. Paradójicamente “llegaron a temer a los hijos de Israel”. La solución que toma el faraón es acabar con todos los niños varones de los israelitas. Y aquí percibimos, por una parte, la inquina del faraón aplastando al pueblo con cargas difíciles de sobrellevar y, por otra la réplica de los israelitas en ese hecho sencillo del aumento de su población.

Todos conocemos el final de esta epopeya. La misericordia de Dios, pese a las infidelidades del pueblo, acaba triunfando y el pueblo será liberado por Moisés, salvado de las aguas, para salvar a su pueblo y orientarlo hacia la tierra de promisión. Dios irá enviando jefes que vayan conduciendo al pueblo hasta convertirse en una nación libre donde reine Yahvé.

Una de las características de la predicación de Jesús es que nunca edulcora su mensaje para facilitar su seguimiento. Así nos lo muestra este pasaje. El texto, por venir de quien desea siempre la paz a quienes encuentra, resulta desconcertante. Y sí, sorprende que alguien que es el “príncipe la paz” use esas expresiones tan tajantes. Por supuesto, Jesús no desea la espada, la división, la lucha.

Es un lenguaje radical, sin matices. Hay que destacar que era la forma semítica de resaltar una idea. Por eso el comienzo del evangelio afirma que no ha venido a sembrar paz sino guerra.

Y esto, más allá de la sorpresa que nos causa, es algo que se confirma después en la realidad. l