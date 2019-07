Olympique insiste por Benedetto

15/07/2019 - 00:31 Mundo Boca

Olympique Marsella de Francia elevó en las últimas horas el ofrecimiento por el pase del delantero Darío Benedetto, lo que motivará que Boca Juniors evalúe la nueva propuesta.

De acuerdo con lo publicado por distintos medios de su país, Olympique subirá un millón más la oferta y ahora mostró determinación en pagar 13 millones de euros por los servicios del también ex jugador de América de México.

En principio, la institución “xeneize” continuaría firme en su tesitura de no desprenderse del goleador, cuya cláusula de salida está fijada en 21 millones de la divisa europea.

El propio técnico de la entidad de Marsella, el portugués Andre Villas Boas, se refirió ayer a las condiciones del “Pipa”.

“Conozco bien a Darío (Benedetto), porque soy un verdadero simpatizante del club. Aprecio sus cualidades porque es un jugador que puede adaptarse bien a nuestro sistema de juego. Veremos si en las semanas próximas se avanza en la negociación”, indicó el DT, luego de que su equipo perdiera un amistoso con el Accrington del ascenso británico, por 2-1.

Sin embargo, Villas Boas reconoció que el alto precio fijado puede ser “una traba” para que la operación no se concrete.

“Estamos estudiando otras opciones porque estamos obligados a hacer un serio juicio entre nuestros intereses de mercado y el valor de los jugadores para incorporar. Dependerá de las condiciones y de nuestra capacidad para finalizar esta negociación”, puntualizó.

Lo cierto es que Benedetto, afectado por una tendinitis, se presentará hoy, a las 9.30, junto al resto del plantel en Casa Amarilla, para reanudar las labores en la Argentina, después de diseñar parte de la pretemporada en los Estados Unidos y México, donde jugó tres encuentros amistosos: 2-1 a América, 2-0 a Chivas y 0-1 con Tijuana.

Saldo negativo

Como consecuencia de esa gira quedó afectado el defensor Lisandro López, quien no pudo actuar el pasado miércoles frente a Tijuana, al sentir una molestia en el calentamiento precompetitivo, previo al arranque del amistoso.

El ex Chacarita Juniors, Arsenal y Benfica de Portugal, entre otros clubes, será examinado hoy y la resonancia magnética determinará si se trata o no de un desgarro muscular, lo que lo dejaría fuera del compromiso copero ante Atlético Paranaense de Brasil, previsto para el miércoles 24 del corriente.

Para ese encuentro en el Arena da Baixada de Curitiba no estará disponible el también defensor Carlos Izquierdoz, quien adeuda una fecha de suspensión.

Ante la chance de que “Licha” López esté desgarrado y se pierda no solamente el cotejo de ida si no también la revancha, prevista para una semana después en la Bombonera, no se descarta que Boca salga a buscar un marcador central. Y las alternativas que surgieron en las últimas horas con las de Germán Conti (Benfica) y Juan Forlín (quedó libre).l