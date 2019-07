“No estoy en el mercado, pero me gustaría dirigir uno o dos años”

15/07/2019 - 00:42 Deportivo

Llegó el “Huevo” Sánchez para dar un campus en Quimsa junto a su hijo Mariano y para hablar de básquet como lo hizo anoche en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

“A los campamentos los inventé yo en el 88, cuando los traje de Barcelona. Llevamos casi 32 años consecutivos. Siempre con una misma idea: tecnificación, fundamentación individual, nada de colonia de vacaciones, nada de recreación, toda enseñanza pura”, comentó el entrenador bahiense al referirse al campus que comenzará mañana y se extenderá hasta el viernes en Quimsa.

“En la Argentina hay muchísimos campus, está plagado, pero por suerte ahora termino en Santiago y voy a Buenos Aires y después a Bahía Blanca. Se dio que venga con mi hijo Mariano a enseñar a jóvenes de la provincia. La idea que ellos me habían puesto un mínimo de 50 jugadores y un máximo de 90”, agregó entusiasmado para luego comentar que las inscripciones se reciben en el estadio Ciudad.

El “Huevo” siente un feeling especial por Santiago del Estero. “Esos 40 días que estuve parecieron 40 años. Me siento muy identificado con la gente de Santiago, tengo respeto a tal punto que ahora estamos acá haciendo una labor. Recién me decía un muchacho del hotel: ‘venís a dirigir’. ‘No vengo a enseñar a chicos, no a dirigir’, le respondí. Cuando me ven acá, dicen que vengo a dirigir”, comentó con una sonrisa.

Consultado acerca de su ausencia en la Liga Nacional, explicó: “No estoy en el mercado. Recién este fin de semana busqué representante, porque me gustaría volver a dirigir uno o dos años más. Yo estaba fuera del mercado por el tema de los campus y porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Si bien no me conviene dirigir, porque ésta es otra vida. Acá soy reconocido igual y es más gratificante trabajar con chicos y menos estresante, pero yo soy técnico de raza. Me encanta preparar un playoffs, dirigir, me gusta mucho. Pero bueno... Hay muchos técnicos importantes que no tienen club. Aparte que no te llaman. Magnano tampoco está dirigiendo, es campeón olímpico”.

El prestigioso coach bahiense también habló de la aparición de entrenadores jóvenes en la competencia. “Hay renovación o diferentes filosofías. Muchos dirigentes no quieren entrenadores con mucha personalidad, eso le saca protagonismo al dirigente. Los más jóvenes por ahí son más manejables. En principio, hay una teoría así”, explicó convencido.

Por último, se refirió a la actividad que se desarrollará en el campus. “Mariano va a trabajar en minibásquet y yo a partir de los 13 años. Y después terminarán todos la última hora de cada sesión, con Mariano haciendo los ejercicios de habilidades y fundamentos ofensivos de movimientos de pie en uno contra uno. Quizá haga mal de hablar de mi hijo, pero en Latinoamerica no hay uno preparado para hacer ese trabajo. Mariano trabaja con la academia NBA. Estuvo tres meses preparando a Scola para el Mundial. Entrenó a Manu antes de las Olimpíadas. Mariano es un apasionado, un tipo que vive para el básquet las 24 horas”, concluyó.l