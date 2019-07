Entretenidos con la gran encuesta-Paso

15/07/2019 - 01:18 Opinión

Por Rafael José Fano

De la Redacción de EL LIBERAL

A menos de treinta días de las Paso, comienza a avanzar la campaña electoral, con pocas propuestas concretas, chicanas de todo tipo y votantes engrietados hasta el cansancio. Nada nuevo hasta ahora lamentablemente, en una democracia sin partidos políticos, con inconductas partidarias por doquier y lo más grave aún: sin demócratas.

Asistiremos a unas Paso tan innecesarias como costosas en un país fundido y endeudado de pies a cabeza, que resume el compromiso de los dirigentes políticos con sus cargos, sus estructuras de poder, sus incontrolables egos; pero muy alejados de la razón de ser de las elecciones en general, cual es elegir a gobernantes que le mejoren la vida a la gente; pero más concretamente la urgencia de poner en marcha un país que hace ocho años que no crece, es decir que se empobrece.

El día que esta bendita Argentina finalmente se desarrolle, si es que lo logramos, los historiadores tendrán que hacer un esfuerzo mayúsculo para entender cómo un país con tantas posibilidades y que fue próspero terminó con 35% de pobres hundido en una grieta inventada por las necesidades del populismo.

Las Paso, creadas para que los candidatos surjan de la libre elección de los ciudadanos, mediante la competencia interna de las diferentes fuerzas políticas; lejos de cumplir su objetivo se han convertido en una gran encuesta donde el ciudadano opinará sobre cuál es el mejor candidato o el menos malo (nunca tan evidente como ahora) entre los ya designados por el gran dedo elector.

Pero en democracia elegir es otra cosa muy diferente, donde la participación ciudadana es el compromiso de catapultar al mejor candidato que se considere, de acuerdo con la orientación política que el votante tenga.

Las Paso convertidas en encuesta (perdón por la mala palabra), servirán sólo para la efímera lectura que puede ofrecer un relevamiento bien hecho. Será un dato importante para saber qué idea tiene el electorado sobre los candidatos propuestos. Importante para la ciudadanía, porque los distintos candidatos tienen acceso a las encuestas verdaderas que se le ocultan a la población, obligada a entretenerse por sondeos contratados con resultados elaborados de antemano, de ahí su total descrédito.

Sin embargo, esa información de la encuesta-Paso si bien sirve para analizar las preferencias y especular con proyecciones para la elección, no deberá leerse como un dato concluyente ni mucho menos determinante para asegurar un ganador. Todavía restará un largo camino hacia las generales. Esto es así puesto que los especialistas en estudiar los comportamientos electorales de las personas, en el mundo, coinciden en aseverar que: 1) el voto es emotivo 2) el voto se decide en los últimos 15 días. Esas dos certezas derrumban cualquier tipo de análisis elaborado y mucho menos contundente, máxime en un país donde las noticias pueden cambiar el humor social con la rapidez de una liebre, mientras los candidatos caminan al ritmo de las tortugas.

Alguien puede asegurar ¿en qué escenario emotivo nos encontraremos el día de la elección, para la cual faltan dos meses y dos semanas (27 de octubre)? Imposible saberlo, de ahí lo atractivo de la discusión política de café o la comidilla diaria que alimenta el debate en las conversaciones mundanas.

La política es un juego de ajedrez para pacientes, donde el manejo de los tiempos es fundamental, justamente por los humores de la sociedad antes apuntados. Lo que hoy puede ser una certeza, rápidamente puede convertirse en una incertidumbre total.

Solo como ejercicio, analicemos lo que ha ocurrido durante este año electoral rememorando todos los cambios que se han generado en la economía y en las candidaturas, para darnos cuenta de lo volátil que puede ser el escenario en pocas semanas.

Hace unos meses, el dólar era un tembladeral y nos tenía atentos a toda hora para ver hasta cuánto subía; hoy no saben qué hacer para que no se siga cayendo y dejó de ser noticia importante.

Cristina Kirchner era la candidata natural y Alberto Fernández su armador político; Sergio Massa era la tercera fuerza que iba a suplantar al macrismo en el balotaje; Miguel Ángel Pichetto era el armador del peronismo federal que intentaba sumar a Roberto Lavagna. El establishment le pedía a Macri que se baje porque no podía ganar e impulsaba el plan V con María Eugenia Vidal, mientras los radicales criticaban más al Presidente que el kirchnerismo y pedían cambios a su favor.

Hoy Cristina se bajó a vice y lo puso a Alberto, que sumó a Massa; y Macri lo lleva a Pichetto como vice con los radicales y lilitos aplaudiendo; mientras que Lavagna no figura en la gran competencia.

Si hay algo de lo que no nos podemos quejar es de que la política argentina sea aburrida o no esté exenta de sorpresas; todo muy entretenido y hasta jocoso, sino fuera por la feroz crisis económica que sufren los argentinos, muchos de los cuales la pasan verdaderamente mal cuando no les alcanza para vivir, quedan sin trabajo o pierden su empresa.

Porque la vida real es mucho más real cuando golpea sin piedad a quienes deberían estar esperanzados en un futuro mejor, pero con la panza llena y trabajando.

Así nos acercamos a las elecciones presidenciales, en medio de una profunda crisis económica y sin candidatos que enamoren o que nos convenzan de que vamos a vivir un poco mejor o menos mal. Unos porque están y otros porque han estado. Ambos, mucho más preocupados por el enfrentamiento político que por los padecimientos de la gente. l