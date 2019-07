VIDEOS | Así fue el regreso de Susana Giménez a la televisión

15/07/2019 - 09:47 Pura Vida

Tras un año casi sabático, en el que sólo realizó algunos especiales, Susana Giménez volvió a la televisión con un estudio renovado con un sketch de apertura político, un concurso de talentos de niños, la presencia de Luisana Lopilato y un show de Tini Stoessel.

El programa comenzó a las 22, con Susana jugando a ser candidata a presidenta, con su hermano Patricio como candidato a vice, dando lugar a la fórmula "Giménez-Giménez".

Su aparición fue tras un baile con Flavio Mendoza. Vestida con mangas en color dorado y escote rectangular. La tribuna gritaba su nombre y ella agradeció el afecto: "Me da vergüenza. Me parece que me tengo que ir porque cada vez que falto un año me reciben así. Tengo que hacer un año sí un año no, para que me extrañen y me reciban así. Yo también los extraño mucho, de verdad".

Después de las ya clásicas menciones a las marcas que la acompañan desde hace años, Susana le dio inicio al certamen de talento infantil Pequeños Gigantes, que cuenta con Tini Stoessel y Pablo Lescano como integrantes del jurado. Además, en esta primera emisión, estuvieron acompañados por Santiago del Moro.

Al ser presentada, Tini Stoessel dijo estar "enamorada" de Sebastián Yatra y contó: "Estoy muy feliz con lo que me está pasando, con la música, y muy contenta de estar con vos. Te admiro demasiado: sos y fuiste un gran referente".

El momento más destacado de la noche llegó después, con la visita de Luisana Lopilato en el living de la diva. La actriz contó que tanto ella como Michael Bublé son padres muy presentes en la crianza de sus tres hijos. Y reveló: "Ellos tienen nombres de toda la familia, porque es una manera de hacerles un reconocimiento. Noah tiene los nombres de los abuelos, Elías tiene el nombre de mi hermano y del nono de Michael y a Vida le tocó el de las abuelas".

Pasada la medianoche, Tini le puso el broche de oro al gran regreso de Susana Giménez con un show. La exitosa artista desplegó todo su talento con sus canciones "Quiero volver" y "22".

Fuente: Teleshow