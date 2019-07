Nielsen calificó de "ignorante" a Kicillof y Alberto Fernández salió a defenderlo

15/07/2019 - 12:09 Economía

El economista Guillermo Nielsen trató de "ignorante" a Axel Kicillof y cuestionó su gestión como ministro de Economía del kirchnerismo, lo que provocó que el titular del "Frente de Todos", Alberto Fernández, saliera al cruce de sus declaraciones.

"Un ministro de Economía, además de saber de economía, tiene que saber de leyes y el funcionamiento legal de los mercados de capitales. La legislación en Argentina, y en el mercado central del planeta, que es Wall Street. Uno no hace lo que quiere. Uno hace lo que la ley le permite", expresó.

Y agregó: "Entonces, si uno va y emite deuda con legislación de Nueva York, o lleva el estatuto de YPF y lo homologa ante la Security Exchange Commission, la SEC de New York, que es lo que regula el mercado de Wall Street, eso tiene fuerza de ley. Demuestra lo difícil que es ser ministro. No solo tenés saber de Economía. También tenés que elegir bien a tu gente. No solo es dirigir la orquesta de colaboradores, que es la parte medular de un ministro de Economía, sino que tiene que saber de leyes de mercado".

Enojado, Alberto Fernández salió a defender a Kicillof: "Tengo la mejor opinión de Axel. Si hay algo que está lejos de Axel es la ignorancia", manifestó mientras pidió "respetar" al ahora candidato a gobernador.

Por otro lado, echó por tierra los rumores que indicaban que Nielsen podría ser parte del gabinete en el caso de que triunfe la fórmula Fernández-Fernández: "Yo hablo con Guillermo, pero no tengo ningún referente económico. Guillermo acompaña con alguna información precisa que le pido sobre el tema deuda, pero es la opinión de Guillermo y no la mía. Quisiera que me dejen a mí decidir quiénes son los que pueden hablar por mí, no que lo decidan los diarios. Nielsen no es referente mío".