“Es fuerte el momento de la muerte, tan real”

15/07/2019 - 21:38 Pura Vida

¿Qué creés que hizo de la película un “clásico”?

Creo que la identificación con todo ser humano, como con el padre de Simba que muere por una traición. Algo que decía en algún show de stand-up es que cuando vi esa escena de “El Rey León” entendí que mi papá se podía morir. Es muy fuerte el momento de la muerte, tan real y tan cruda, deja una marca.

¿Es un desafío para vos poder acceder a un público más infantil a partir de esta película?

No lo pensé así. La verdad es que mi estilo de humor y lo que vengo haciendo claramente no le habla a los niños, pero me pasa que tengo mucho público de niños. Cuando estaba haciendo el espectáculo en el Metropolitan (“Serendipia”) los sábados nos tocaba horario de trasnoche y venían niños con sus papás y sus abuelos, y no era un espectáculo para ellos ni por la hora ni por lo que yo decía. Pero me pasa eso. Mi disco (“Dada”) también lo escuchan muchos nenes. De todas maneras, creo que esta peli le llega a todos, porque yo la vi cuando tenía 11 años y hoy tengo 35, y la voy a ver igual con mi hija.