Instagramer y un actor se meten con “El mago de Oz”

15/07/2019 - 21:39 Pura Vida

El actor Franco Masini y la instagramer y actriz Sofi Morandi protagonizan la versión teatral del clásico “El mago de Oz”. Este espectáculo toma la tradicional historia que hizo famosa el cine. Aseguran que el show que este viernes llegará al Teatro Coliseo “es una verdadera experiencia en la que el chico va a estar inmerso en todo momento”.

“La propuesta está enfocada en los chicos, para mí la película es más oscura, más seria, tiene algo de melancolía y de nostalgia, en cambio, este musical es alegre. Es un show familiar, una experiencia en la que cada tres o cuatro minutos hay un efecto que mete al chico dentro de la historia”, dijo Morandi en una entrevista con Télam.

“Es una propuesta que invita a los chicos a soñar, a meterse en este mundo mágico. El niño vive una experiencia más allá de lo que se cuenta en la obra”, agregó Masini.

El espectáculo cuenta con efectos 4D, como el tornado que expulsa al personaje de Dorothy y su pequeño perro fuera de su hogar en Kansas y que se extenderá a la platea en forma de viento y temporal de hojas como muestra de una obra con sorpresas.

Morandi, que conduce “S.T.O #LaPrevia” junto al youtuber y cantante Julián Serrano por América TV, con quien ganó la edición del “Bailando 2018” (El Trece) y compite este año, define a su Dorothy como “una niña muy tierna, ingenua y optimista. Interactúo con el público, hay una ruptura de esa pared, algo que no estoy tan acostumbrada. Con este personaje me animo al absurdo y a jugar”.

Por su parte, Masini, quien interpreta al hombre hojalata, cuenta que para su rol usa un traje que está hecho a medida, ya que el personaje es poco flexible y eso lo ayuda con la dificultad del movimiento y destaca que “hacer algo para niños implica un desafío, ellos te hablan con la verdad, no la ‘caretean’”.

La obra -que estuvo en cartel por una década en Brasil con dirección general del pionero del rock argentino Billy Bond- llegará bajo esa misma batuta desde este viernes 19 a la sala de M.T. de Alvear 1125, con un elenco integrado por Manuela del Campo, Natalia Cocciufo y Fede Coates más un equipo de actores y bailarines, además de la adaptación musical de Fito Páez.

¿Cómo es la experiencia de trabajar con Billy Bond?

Masini: Es un personaje genial. Está con este espectáculo hace más de 10 años, y nosotros debemos amoldarnos a él. Lo que hizo Billy fue trasladarnos esa experiencia que ya está probada y explicarnos cómo funciona.

Morandi: Al principio dije “quién es este loco”, pero cuando vi toda su biografía quedé impresionada. Es un aparato, por momentos decís. “¿Nos va a pedir hacer esto?”. Por un lado nos tira consejos, pero luego nos deja hacer.

Sofía, ¿Cómo fue el proceso de pasar de las redes a la TV?

Siempre quise hacer tele. Lo tenía en mente, pero nunca pensé que se iba a dar con el “Bailando” y a partir de ahí pude llegar a otro público. En las redes me seguían muchos chicos, adolescentes, y ahora me conoce Gladys de la rotisería. Tengo 22 años y ganas de hacer de todo, de crear cosas propias, formar un equipo de laburo y generar contenido.

¿Cómo te llevás con la exposición del “Bailando” que es diferente a la de las redes?

Es muy intenso todo, pero con Juli (Julián Serrano) no la pasamos mal, aunque a veces cuesta. Si no tenés un buen día se siente la presión.

¿Cómo vivís el rol de conductora?

Es un poco jugar a ser conductora, me sorprendió. Me preguntaba cómo iba a ser manejar dos horas y media en vivo y fluyó. No creo que sea lo mío, pero lo que estoy aprendiendo me va a servir para otros proyectos. l