El Bafolse inicia una nueva gira por escenarios de Europa

15/07/2019 - 22:38 Santiago

El Ballet Folclórico Latinoamericano Santiago del Estero (Bafolse) iniciará hoy una nueva gira artístico-cultural internacional para participar en festivales que se desarrollarán en Bulgaria y Rumania.

La agrupación participará especialmente invitada por la organización del 22º International Folklore Festival Veliko Tarnovo, el mayor evento internacional de folclore en los Balcanes, organizado por la Sección Nacional Cioff Bulgaria, con reconocimiento oficial de la Unesco.

Dicha organización ha programado para el elenco una gira artístico cultural que incluye el evento aludido, del 20 al 27 de julio, la ciudad de Varna, el festivales Hora Of Ancestors Folklore Festival, en Vaslui, Rumania del 2 al 6 de agosto, el International Folklore Festival “The Golden Fish”, del 7 al 12 de agosto en Tulcea, Rumania, y The International Folklore Festival “Hora Mare” (The Large Round Dance ) del 12 al 19 agosto Calarasi, Rumania.

La delegación está integrada por 24 bailarines, cuatro músicos y tres directivos.

Desde el Bafolse indicaron que “la Embajada Argentina en Bulgaria ya ha tomado contacto con el elenco, anoticiados de las representaciones que se harán en ese país, y se han puesto a disposición de la delegación para cualquier tipo de colaboración que necesite”.