Citan a docentes y escuelas

15/07/2019 - 22:42 Santiago

La oficina de Mesa de Entradas de la Dirección General de Nivel Primario del Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan a notificarse del estado de sus respectivos trámites, de lunes a viernes, de 8 a 12, en el edificio ubicado en Avda. Belgrano (S) 1940, de esta ciudad.

Umlandt, Luis O. As. Nº 41744/18; Dirección Esc. Nº 194 As. Nº 22330/19; Dirección Esc. Nº 1019 As. Nº 7328/19; Sequeira, Díaz, Hugo y Argentina As. Nº 5147/19; Dirección Esc. Nº 738 As. Nº 9494/19; López, Gladys M. As. Nº 20890/18; Ledesma, Norma B. As. Nº 21271/19; Herrera, Aida A. As. Nº 14614/19; Esc. Capacitación Laboral Nº 1 As. Nº 33351/18; Gómez, Claudia M. As. Nº 18650/19; Medina, Gladys M. As. Nº 17489/19; Dirección Esc. Nº 764 As. Nº 18700/19; Centro Experimental Nº 6 As. Nº 21247/19; Salas, Noelia V. - As. Nº 22575/19; Jiménez González, Ana M. As. Nº54821/18; Ruiz, Eloísa E. As. Nº 16636/19; Coronel, Marcela S. As. Nº 11196/18.

Lugones, Josefa A. As. Nº 14405/19; Acosta, Andrés A. As. Nº 17883/19; Martínez, Miryam As. Nº 17992/19; Carrizo, María de los A. As. Nº 16639/19; Dirección Esc. Nº 66 As. Nº 8772/19; Saravia Pache y Albornoz, Teresita As. Nº 3730/19; Ruiz, Rita N. As. Nº 57987/18; Rubiolo, Claudia G. As. Nº 53816/18; Lutfi, Gina R. As. Nº 15729/19; Dirección Esc. Nº 1223 As. Nº 7259/18; Moyano, Lucila del V. As. Nº 17369/19; Acuña, Juan P. As. Nº 15792/19; Geréz López, Roxana L. As. Nº17380/19.

Silva, Marta G. As. Nº 19385/19; Miranda, Ana C. As. Nº 16642/19; Dirección Esc. Nº 440 As. Nº 13333/19; Díaz, Claudio A. As. Nº 15617/17; Dirección Esc. Nº 749 As. Nº 39836/18; Ramírez, Teresita O. As. Nº 37784/17; Galván Vicente, Carla M. As. Nº16136/19; Santillán, Lorena As. Nº 9797/19; Dirección Esc. Nº 1118 As. Nº.6785/19; Suárez, Nélida B. As. Nº15568/19; Islas, Laura B. As. Nº 17293/19.