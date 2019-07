“Nuestra idea de trabajo no incluye nervios ni aceleración”

16/07/2019 - 00:29 Deportivo

Diego Lo Grippo prepara su arribo a nuestra ciudad. Pero antes entabló un diálogo telefónico con EL LIBERAL, en el que comentó aspectos vinculados con su nuevo rol de director deportivo de la Asociación Atlética Quimsa.

“Estoy con una responsabilidad enorme de asumir una función determinante dentro del club, de la misma manera que lo hice como jugador, con la misma seriedad, humildad y con el trabajo dedicado a que Quimsa siga creciendo. Si Dios quiere, en octubre me recibo de director deportivo, después de haber estado casi un año y medio estudiando todas las áreas que comprende la dirección deportiva y creo que puedo colaborar para que Quimsa siga en esa línea”, explicó acerca de las sensaciones personal de su nuevo rol en el club.

Tras ser presentado en conferencia de prensa, Lo Grippo viajó a España. “Al viaje ya lo tenía planeado antes de asumir mi nueva función y era para seguir capacitándome, para entablar relaciones con gente que está en la máxima competencia a nivel de Europa. Estuve en Madrid, donde me reuní con Willy Villar, que es director deportivo de Estudiantes de Madrid. Después viajé a Valencia, donde estuve con Andreu Casaudeval, que fue mi entrenador y es coordinador de la parte formativa. Tienen un estilo de trabajo muy moderno y estructuralmente son los mejores. Abrir un poco el abanico, conocer y vivirlo en carne propia, qué es lo que hacen y cómo se manejan, me parecía sumamente interesante para ver qué relación podemos entablar pensando en el futuro”, comentó entusiasmado.

Diego también viajó a Las Vegas para estar en el Showcase de la AdC. “Me pareció muy beneficioso e interesante, porque fue algo privado, donde se vieron jugadores que tienen nivel para jugar en nuestra liga. Me pareció fantástico cómo fue la organización, la coordinación de todo. No sólo vi el Showcase de Las Vegas sino también me fui a ver el de Michael Hart y de Michael Stinett, que son dos campus en los que hubo cerca de 300 jugadores. Pero hay una gran diferencia, es que en el de la AdC fue más al estilo europeo, donde se podían distinguir las cualidades de los jugadores, porque jugaban con ofensivas y se les daban ciertas normas para jugar y uno podía ver la inteligencia del jugador y diferentes aspectos, que en otros campus no los ves porque los jugadores quieren demostrar constantemente y es más un básquet callejero, donde cada uno está mostrando sus virtudes para poder ser contratado”, explicó.

Lo Grippo también habló del nuevo Quimsa, que todavía está en construcción. “Nuestra idea de trabajo es ir concientizando y buscando el mejor armado de equipo, sin nervios ni aceleración, tomándonos el tiempo necesario para adoptar la mejor decisión. Hay conversaciones avanzadas con diferentes jugadores. Con Sebastián González nos reuniremos en Santiago para definir el futuro del armado del plantel, la pretemporada y diferentes aspectos que tenemos que prever para cuando pactemos la fecha, tengamos todo organizado”, cerró Lo Grippo, que hoy pisará suelo santiagueño.