Murió calcinado y su hermano cree que lo asesinaron

16/07/2019 - 07:51 Policiales

Un vecino de La Banda solicitó a la Justicia una exhaustiva investigación, tras un misterioso incendio en el que murió su hermano, tragedia que atribuyó “a un vecino que le reclamaba el pago de una deuda”.

Así lo señaló Emanuel, hermano de Walter Giménez, de 32 años, quien pereció quemado el fin de semana en su casa del Bº Textil, en La Banda, al frente de la casa de su madre.

En declaraciones a Noticiero 7, Emanuel afirmó que las llamas no se generaron accidentalmente, sino que fueron provocadas por algún vecino, con quien Walter habría tenido problemas de dinero.

“Mi hermana se cruza de su casa, enfrente, y sintió un olor a quemado. Mi hermano estaba todo calcinado y no había nada que hacer”, afirmó Emanuel. “Walter era changarín y se rebuscaba la vida, hacía de todo un poco”, lo recordó.

“Recibíamos amenazas de un tipo desde la semana pasada. Que lo iba a matar, que donde lo cruce lo iba a arrastrar con la moto. Según decía, le debía $ 2.000 y que mi hermano se había ido con la plata. Mi hermano me decía: nada que ver, no he hecho nada”.

Para Emanuel, a su hermano lo asesinaron. “No tenía cigarros, no tenía alcohol, no tenía nada. En la autopsia que le hicieron salió que todo fue provocado por un cigarro, cosa que es imposible, porque en las paredes hay salpicadura de combustible que le tiraron”, enfatizó Emanuel.