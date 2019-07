Una adolescente se fue de su casa hace dos semanas y pidió: "No me busquen"

16/07/2019 - 09:04 Policiales

Personal policial de la Oficina del Menor y La Mujer de la ciudad de Termas de Río Hondo, se encuentra abocado a la búsqueda de Yanet del Milagro D’Acundo de 16 años, quien vivía con su tía y no regresa a su casa desde el pasado 3 de julio.

Las autoridades policiales recurrieron a la comunidad santiagueña para reunir información respecto al paradero y ubicación de la adolescente.

De acuerdo al relato ofrecido por la denunciante, la menor se encuentra bajo su responsabilidad mediante una tenencia judicial. Según sus familiares la menor les dijo “Me voy, no me busquen. No voy a estar más aquí”.

Yanet presenta la siguiente filiación: 1,60 metros de altura, piel blanca, con pecas en las mejillas, ojos de color marrones, cabellos de color rojizo y hasta los hombros, cuerpo robusto. No posee cicatriz ni tatuaje alguno.

Al momento de salir sus prendas de vestir llevaba puesto jeans de color celeste claro con una línea de color azul en cada uno de los laterales, un buzo de color blanco con letras de color negro y zapatillas de color bordo.

Los efectivos policiales solicitan comunicarse de manera inmediata con la dependencia más cercana a su domicilio, de tener información o datos acerca la joven desaparecida.