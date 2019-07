Chacarita del Sud gana protagonismo

16/07/2019 - 22:02 Semillero

La escuela de Fútbol infantil Chacarita del Sud, transita las horas más exitosas, teniendo en cuenta que ganó protagonismo en los juegos provinciales JUDEPRO, donde clasificó a todas sus categorías a instancias decisivas.

La institución bandeña fue protagonista esta importante competencia que reúne a todas las disciplinas deportivas. Allí logró acceder a las semifinales del fútbol infantil, en las categorías sub 14 y sub 16, en la división Femenina mientras que los Masculinos también se metieron en la etapa de definición, en esas dos divisiones.

Esto marcó un hecho histórico para esta institución teniendo en cuenta que es la primera vez que participó en el fútbol femenino y las chicas demostraron su poderío con buenas actuaciones y ahora se prepararán para los encuentros definitorios, los cuales se jugarán el próximo mes.

Además de ser la primera vez que la escuela que funciona en el barrio bandeño de Palermo, consiguió este hito, en todas sus divisiones.

Cabe recordar que los equipos ganadores de las distintas categorías, como las diferentes disciplinas que forman parte de esta competencia, ganarán el derecho a participar en los juegos Nacionales Evita.

Este logro llenó de orgullo a los responsables de la institución. Pablo Díaz, es el entrenador de la categoría sub 14, tanto para el equipo femenino como masculino. Ana Díaz es la responsable de la preparación para el plantel del Sub 16 femenino, mientras que Sebastián Marcos es el encargado de la categoría sub 16 masculino.

En el equipo de la sub 14 masculino Facundo Roldán es quien lleva la responsabilidad de la capitanía, mientras que Valentina Alarcón es la voz de mando en el equipo femenino.

En la división sub 16, Agustín Díaz es el capitán del equipo masculino y Morena Díaz es quien carga con esa responsabilidad en la formación femenina.

Los profesores, conjuntamente con todos los planteles y sus tutores agradecen la buena predisposición de las autoridades de los distintos establecimientos educativos para facilitar la participación de los pequeños deportistas, así como también a la concejal Ana Corradi, por su incansable apoyo.

Desde la organización invitan a los interesados a sumarse a la escuela que funciona en el barrio Palermo.