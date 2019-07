Hoy se baja el telón para el Torneo “Los Profes 2019”

16/07/2019 - 22:05 Semillero

Esta tarde llegará a su fin el torneo de fútbol infantil “Los Profes 2019”, que organiza la escuela del club Sarmiento de La Banda y que se juega en las canchas de Produnoa, ubicadas en el barrio Misky Mayu.

Desde el domingo pasado, cientos de chicos le dieron calor y color a las tres jornadas y se espera que hoy, en la cuarta y última, se vivan las mayores emociones.

Es que se conocerán los campeones de todas las categorías, aunque en este tipo de eventos, lo más importante siempre es que los chicos puedan compartir y confraternizar, especialmente ahora que disfrutan de sus vacaciones de invierno.

La jornada de hoy contemplará la disputa de los cuartos de final de las categorías 2007 y 2009, para luego darle paso a las semifinales y la esperada final.

En tanto, en las categorías 2008 y 2010, se vivirá la instancia de semifinales, para luego darle lugar a la gran final.

Por su parte, en las categorías más pequeñas, la 2011 y 2012, se disputará la última fecha, ya que en ambas se formó una zona única, puesto que ninguna es competitiva.

Programa

El programa de la jornada final es el que se detalla a continuación:

En Cancha Nº 1: 9.30, Sarmiento B vs. Estrella del Sur (2007) (1); 10.10, Comercio vs. Donis (2007) (3); 10.50, Valoy vs. Comercio (2008); 11.30, Ganador (1) vs. Ganador (2) (2007, Semifinales).

En Cancha Nº 2: 9.30, Estrella Roja vs. Vélez (2007) (2); 10.10, Sarmiento A vs. Valoy (2007) (4); 10.50, Donis vs. Sarmiento (2008); 11.30, Ganador (3) vs. Ganador (4) (2007, Semifinales); 12.10, Final 2008; 12.50, Final 2007.

En Cancha Nº 3: 12, Donis vs. Sarmiento B (2009) (1); 12.40, Estrella del Sur vs. Estrella Roja (2009) (3); 13.20, Donis vs. Tapia (2010); 13.50, Ganador (1) vs. Ganador (2) (2009, Semifinales); 14.30, Final 2010; 15.10, Final 2009.

En Cancha Nº 4: 12, Sarmiento A vs. Comercio (2009) (2); 12.40, Lawn Tennis vs. Niños Unidos (2009) (4); 13.20, Lawn Tennis vs. Golcito (2010); 13.50, Ganador (3) vs. Ganador (4) (2009, Semifinales).

En Cancha Nº 5 (2011): 13.30, Comercio vs. Estrella Roja; 14.05, Sarmiento A vs. Tricolor; 14.40, Hoyos vs. Lawn Tennis; 15.15, Sarmiento B vs. Valoy; 15.50, Hoyos vs. Niños Unidos.

En Cancha Nº 6 (2012): 13.30, Sarmiento vs. Lawn Tennis; 14.05, Comercio vs. Tricolor; 14.40, Golcito vs. Sarmiento; 15.15, Valoy vs. Comercio.