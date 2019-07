Capítulo cinco para el “Formación Infantil”

16/07/2019 - 22:06 Semillero

El Encuentro de formación infantil tendrá su fecha 5 el domingo, en el Buen Pastor. Programa:

Cat. 2010: 9.30, Juv. Ferroviaria vs. Pino Urquiza (C1), Leiva vs. Cebollitas (C2), Master vs. Atlanta (C3), Pulgas vs. Villalba FC (C4); 10, La Pachanga vs. Fernández Negro (C1), Atlas vs. Fernández Amarillo (C2).

Cat. 2013: 10, Pino B vs. Fernández Negro (C3), La Pachanga Jrs. vs. Niños Felices (C4); 10.30, Fernández Amarillo vs. Juventud Ferroviaria (C1), Villalba FC vs. Pino A (C2).

Cat. 2009: 10.30, Niños Unidos vs. Atlanta (C3), Leiva vs. Pulgas (C4); 11, Pastorcitos vs. Fernández Negro (C1), Fernández Amarillo vs. Maco (C2), Villalba FC vs. Cebollitas (C3). Cat. 2012: 11, Pino B vs. Atlanta (C4); 11.30, Pastorcitos vs. Pino A (C1), Fernández vs. Atlas (C2), La Pachanga vs. Master (C3), Maco vs. Ledesma FC (C4); 12, Fernández Amarillo vs. Niños Felices (C1), Juv. Ferroviaria vs. Pulgas (C2).

Cat. 2006/07: 12, Ledesma FC vs. Fernández Amarillo (C3), La Pachanga A vs. Leiva (C4); 12.30, Pino Urquiza vs. Niños Unidos (C1), Fernández Negro vs. Atlanta (C2), La Pachanga B vs. Cebollitas (C3).

Cat. 2011: 12.30, Pulgas vs. Fernández Amarillo (C4); 13, Pastorcitos vs. Fernández Negro (C1), Juv. Ferroviaria vs. Leiva (C2), Maco vs. Niños Felices (C3).

Cat. 2008: 13, Niños Felices vs. Pino Azul A (C4); 13.30, Ledesma FC vs. Pino Azul B (C1), Pulgas B vs. Fernández Amarillo (C2), Master vs. Leiva (C3); 14, Pulgas A vs. Fernández Negro (C1), Pastorcitos vs. Pino A (C2).